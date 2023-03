"He sentido vergüenza con la primera parte, tenemos que pedir perdón a la afición”

Romerito, técnico del Xerez DFC, no se mordió la lengua tras la derrota ante el Cádiz Mirandilla por 3-0, aseguró que sintió "vergüenza" en la primera parte, apuntó a los jugadores y pidió perdón a la afición por la primera parte.

–¿Qué valoración hace de una derrota así?

–Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón por la primera parte que realizamos porque he sentido hasta vergüenza. No es lo que pretendemos nosotros, tenemos que darle una vuelta más a lo que queremos y no podemos permitir que un equipo como el Cádiz Mirandilla nos gane los duelos individuales, que fue lo que sucedió mucho en el primer tiempo. Eso provocó que ellos marcaran tres goles en diez minutos y dejaran sentenciado el encuentro. Es cierto que tuvimos dos ocasiones al principio muy claras, en las que pudimos abrir el marcador, pero eso no justifica el primer tiempo que hicimos. Insisto, sentí hasta vergüenza, tengo mucho amor propio y eso no es lo que quiero.

–(...)

–En la segunda parte ya sí se vieron cosas diferentes. Comentamos a los jugadores que si éramos capaces de marcar en el primer cuarto de hora, tendríamos opciones de llegar al empate, pero en ninguna de las ocasiones que creamos lo logramos, es la tónica de los últimos partidos. Trabajamos las finalizaciones, pero si no se marcan goles... El Cádiz es justo merecedor de la victoria y no podemos ponerle ningún pero.

–¿Cómo se explica que el equipo haya encajado tres goles en diez minutos con todo lo que hay en juego?

–A eso no le podemos dar una explicación. Tendremos que ver el vídeo para analizar los motivos por los que ha sucedido eso. Nuestra filosofía es la de la posesión de balón, pero en la primera parte eso no se vio y, al final, tuvimos que cambiar la forma de jugar. El equipo mejoró con los cambios de la segunda parte, que le dieron más equilibrio. También lo he dicho ya, no me voy a casar con nadie, si tienen que jugar dos chavales del filial van a jugar y si tienen que jugar, van a jugar tres. De todos modos, eso no quiere decir nada porque necesitamos a todos los futbolistas del primer equipo, que se tienen que poner las pilas, igual que nos las ponemos en el cuerpo técnico.

–¿A que se debieron los tres cambios en el primer tiempo justo después de encajar el 3-0?

–Queríamos cambiar el rumbo del partido, aunque alguno también fue por rendimiento. Queríamos jugar ya con dos puntas, teníamos que sacar a Gianluca y sacrificamos a Bello. No estábamos ganando segunda jugadas y y por eso también sacamos Parejo, de ahí el tema de Álvaro. Hugo esta semana ha entrenado de central, nos gustó y le dimos minutos. Son toques de atención y todos tenemos que hacer autocrítica y analizar si estamos rindiendo al nivel necesario para estar en este equipo. Tenemos que sumar de tres en tres y no podemos estar regalando en cada partido. La semana pasada regalamos dos goles en el primer tiempo, remontar eso es muy difícil y aquí, no sé si son regalos o aciertos de ellos al final.

–¿Qué le dijo al equipo en el descanso con el 3-0?

–Le pedí amor propio, que están defendiendo un escudo, un club, a una ciudad y a una afición. Así, no podemos salir nosotros en el primer tiempo. Tenemos que salir a morder y a ganar todos los duelos individuales. Lo hablamos antes del partido y no lo hicimos. El fútbol es un juego colectivo basado en acciones individuales. Los que no los ganen se irán cayendo del once o de la convocatoria, hay que sacar al equipo de la zona de descenso.