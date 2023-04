"Hay que ser positivos, lo tenemos en nuestras manos si ganamos los partidos de casa"

Romerito, técnico del Xerez DFC, valoró de forma muy positiva el triunfo ante el Mar Menor, el segundo consecutivo, que acerca a su equipo al objetivo de la permanencia. Resalta que sus jugadores estuvieron mejor en la segunda parte que en la primera, lamenta la expulsión de Lolo Garrido, cree que sus opciones pasan por ganar los tres partidos que les restan en Chapín y ya está centrado en el partido ante el Recre del domingo.

–El equipo tenía que ganar sí o sí y cumplió con el guión...

–Lo más importante era sacar los tres puntos como fuese y el partido ha sido bastante complicado entre comillas. En el primer tiempo, no nos sentimos cómodos por el tema de la salida de tres de ellos. Lo habíamos entrenado en otras ocasiones, pero no nos lo esperábamos y nos condicionó. La presión no era buena, llegábamos tarde a muchas situaciones y en la primera parte nos costó muchísimo. En la segunda, ya con el cambio de sistema, mejoramos muchísimo, el equipo se encontró cómodo y pudimos haber metido algún gol más, pero el fútbol es así y sufrimos, aunque el gol de ellos ya llegó en el descuento. Tenemos que estar contentos con los tres puntos, pero me voy con la tristeza de no haber dejado la puerta a cero, que era otro objetivo.

–Una de las asignaturas pendientes del equipo era adelantarse en el marcador, en los dos últimos partidos lo ha hecho y ha ganado...

–Siempre digo que en los primeros veinte minutos se ganan muchos partidos. Siempre hay que meter intensidad alta y no era fácil en esta oportunidad porque hacía mucha calor y ellos entendieron el juego mejor que nosotros y se estaban llevando todas las segundas jugadas. En el segundo tiempo lo corregimos y nos sentimos más cómodos, logramos salir más veces a la contra y tuvimos ocasiones las ocasiones de Simeone, David, Juanma... Ellos en juego no suelen generar y no tiraron demasiado a puerta, pero son peligrosos en la estrategia y ahí inquietaron en el primer tiempo.

–¿Cómo ha visto la expulsión de Lolo?

–Son pequeños errores que cometemos, hablaremos con el jugador cuando estemos más tranquilos. Ahora, estamos más centrados en el partido que acaba de terminar, hay que tener paciencia y analizar lo que ha pasado con la mente fría. Terminamos diez contra diez, cuando podíamos haber acabado en superioridad y lo mismo haber marcado más goles y también con la portería a cero.

–¿Cómo repercuten en el grupo las dos victorias seguidas?

–Nuestro objetivo era desde que llegamos sacar al equipo de abajo, pero todo requiere tiempo y un largo proceso. Hemos estado probando jugadores y ahora ya tenemos un bloque en el que van entrando y saliendo algunos futbolistas. Intentamos sacar el máximo rendimiento individual de cada jugador para que repercuta en el bloque y llegar al final vivos. Estos dos triunfos nos dan un plus, pero la próxima semana tenemos un hueso duro, aunque iremos a por los tres puntos y si somos capaces de ganar en Huelva tendremos muchas posibilidades de salir de la zona descenso.

–Hace dos jornadas, todo se veía negro y ahora están a cuatro de la salvación...

–Todavía dependemos de otros resultados, pero tenemos que ser positivos y pensar que lo tenemos en nuestras manos. Si somos capaces de ganar los tres partidos que tenemos en casa y arañamos algo fuera, que es complicado, vamos a pelear hasta el final. Nunca se sabe los puntos que podemos necesitar porque falta mucho. Lo que está claro es que tenemos que hacernos fuertes en Chapín y fuera sacar algo.