“No leímos bien el partido, perdimos una buena opción de lograr los tres puntos”

Romerito, técnico del Xerez DFC, valoró de forma positiva el punto logrado ante el líder, aunque cree que perdieron una buena oportunidad de haber sumado los tres al jugar en superioridad toda la segunda parte, y resalta la importancia de dejar la portería a cero.

–¿Qué valoración hace del empate ante el líder?

–Me queda mal sabor de boca porque se nos puso el partido de cara con la expulsión de Mawuli y no supimos leer la segunda parte como lo hicimos el día del Sanluqueño, nos ha faltado superioridad por fuera e intentar jugar un poquito más al espacio. Además, jugamos casi treinta minutos con dos puntas y no mandando balones al área. Insisto, no hemos leído bien el partido, aunque desde el banquillo insistíamos en lo que queríamos, pero luego son ellos los que tienen que interpretar el juego y lo que se les pide.

–(...)

– Hemos perdido una oportunidad bastante buena de lograr los tres puntos, pero también tenemos que quedarnos con lo positivo, no hemos encajado goles, que es importante para nosotros, ya que veníamos de encajar bastantes. En la primera parte, hicimos un partido bastante bueno en ese sentido. Nos ha faltado saber interpretar mejor el juego en la segunda parte para crearles ocasiones. Al final, tuvimos una y la de David también fue buena. Hemos pasado de que no nos creen ocasiones a generar pocas y lo prefiero. Con la portería a cero, hay más opciones de ganar.

–¿Por qué le ha costado tanto generar ocasiones a su equipo?

–Nos medíamos a un gran rival, que va primero y por algo le saca tanta diferencia al segundo. Hemos sabido contrarrestarle su juego, ellos tampoco han tenido demasiadas ocasiones salvo una clara al final. Este equipo suele generar mucho, el día del Recre creo que tuvieron seis o siete muy claras, ganaron 0-2 y aquí no lo han conseguido. Se han quedado con un jugador menos, pero esto es fútbol, nosotros hemos quitado a los que tenían amarilla para evitar que se igualara el choque. Hay que seguir trabajando.

–¿Le ha pesado al plantel el plano psicológico por todo lo que le está sucediendo?

–No tenemos que pensar en eso, tenemos que salir al campo a dalo todo. Me baso en rendimiento y un jugador puede pasar de titular a la grada y ha pasado. Jugador que rinda, seguirá jugando y el que no lo haga, pues pasará a la grada. La pareja de centrales en este partido la han formado gente jovencita, han hecho un partidazo y el domingo que viene tienen el 90% de posibilidades de seguir jugando. Aquí, el más malo de la película siempre es el entrenador, pero nosotros tenemos que sumar de tres en tres. No hemos perdido y es importante, pero ahora vamos a cara de perro a El Ejido, tenemos que ir a ganar.

–El equipo mejoró en el plano defensivo...

–Le hemos dado muchas vueltas, en los dos últimos partidos habíamos encajado cinco goles y teníamos que parar la sangría de ocasiones que nos estaban creando. El equipo ha estado mejor a nivel defensivo, con las líneas más juntas y al final no hemos sufrido. Sí que tenemos que mejorar a nivel individual ese rendimiento del jugador. Igual que el cuerpo técnico hace autocrítica, ellos también tienen que hacerla para ir mejorando.

–Antonio Miguel ha sido titular, ¿cómo le ha visto?

–Muy bien. Estábamos encajando muchos goles, teníamos que cambiar algo y esta semana hemos decidido esto. Antonio ha hecho un gran partido, nos ha dado seguridad, aunque Jano también está haciendo una buena temporada. Hay que tomar decisiones y tomamos las de Antonio y los centrales. Estamos contentos con su rendimiento.