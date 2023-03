Punto insuficiente ante un líder en inferioridad (0-0)

Un empate con sabor agridulce. El Xerez DFC continúa sin remontar el vuelo, ha logrado plantar cara al líder Antequera, que se quedó con diez en el minuto 41 por la expulsión de Mawuli, pero en superioridad no pudo con un equipo compacto, solidario, sin fisuras, que juega de memoria y que se encontró cómodo en todo momento.

El punto es insuficiente para el cuadro azulino, que sigue hundido en la zona baja de la tabla y que sigue con las constantes vitales planas. Su segunda parte fue muy mala y para hacérsela mirar. Es 16º con 26 puntos y está a tres del play-aut que en estos momentos ocupa el Polideportivo El Ejido, su rival la próxima semana, y cuatro del Mancha Real, fuera de cualquier peligro en estos momentos.

Romerito advirtió en la previa que iba a hacer cambios y fueron muchos y radicales. De entrada, apostó por Antonio Miguel Hermosín en la portería en lugar de un Nando Quesada que lo había jugado todo. El técnico es muy partidario del juego de pies del sevillano y le dio la titularidad frente al líder. En el lateral derecho apareció Marcelo y en el centro de la defensa, más novedades. Hugo Carrillo y el joven del filial Álvaro fue la pareja de centrales elegida. En la izquierda, repetía Meléndez, pero se lesionó en el calentamiento y tuvo que ocupar ese puesto Ricky Castro, que iba a jugar de extremo.

En la medular, llegó el regreso esperado de Lolo Garrido junto a Rafa Parejo, con Carri por delante. Guille Donoso, que iba ser suplente, se incrustó en la derecha y Fran García, en la izquierda. Una jornada más, David Agudo fue el referente.

Con mucha expectación y un gran ambiente en las gradas, arrancó un partido vital para los azulinos ante un líder pausado, que tocaba el balón sin arriesgar lo más mínimo y sin generar apenas oportunidades.

Primeras ocasiones

David Agudo intentó sorprender a Eric Puerto casi desde el centro del campo (6'), luego un disparo de Carri desde la frontal lo detuvo cómodo el meta visitante (13') y al cuarto de hora, los antequeranos mostraron por primera vez su facilidad para llegar al área con peligro. Michael mandó arriba una contra en tres toques.

El crono avanzaba y el Antequera controlaba la situación, pero no era capaz de mandar de forma clara ni de hacer daño al rival. En el 34', Luis Alcalde se sacó de la chistera un gran pase al hueco para Michael, que se escapó por la banda derecha, pero su excelente centro lo remató mal Aitor a las manos de Antonio Miguel.

Expulsión de Mawuli y paradón de Puerto

En el 41', el partido cambió el rumbo. El árbitro se convirtió en protagonista y expulsó de forma rigurosa con roja directa a Mawuli tras un choque con Lolo Garrido dentro del área azulina cuando los disputaban el balón. Los visitantes, que perdían a su mejor hombre sobre el campo hasta ese momento, se comían literalmente al colegiado cordobés, pero su decisión era firme.

Y el primer tiempo aun pudo acabar peor para el cuadro de Abel Segovia, se cerró con un paradón de Eric Puerto tras un remate de David Agudo que la grada ya cantaba como gol.

Baeza por Parejo

El segundo acto, el Xerez DFC lo afrontaba con un futbolista más por la expulsión de Mawuli y Romerito retocó el centro del campo. Dio entrada a Manu Baeza y retiró a Rafa Parejo, el único xerecista con amarilla.

Los azulinos tenían que dar un paso al frente, buscaban apretar y Romerito no tardó en hacer un doble cambio. Lolo Garrido, con una amarilla, dejó su puesto a Bello y el joven Mariscal entró por Guille Donoso. El ambiente se caldeaba, los dos equipos lo protestaban todo y en el 57', Alcalde puso a prueba a Antonio Miguel, que respondió con una buena intervención.

Paradón de Antonio Miguel

El líder aguantaba sin sufrir demasiado con uno menos, aunque acusaba en la medular la ausencia de Mawuli, y Romerito quemó sus naves, sacando del terreno de juego a Fran García para jugar con dos puntas, Simeone y David Agudo. Pero en el 65', Antonio Miguel se consagró con un paradón antológico a Darío Hidalgo en el segundo palo tras una genialidad de Juanito. Evitaba el 0-1 en la más clara del rival. Y en el 70', Simeone se precipitó al intentar superar por arriba al portero en lugar de ceder el balón a un Agudo que entraba solo.

El crono volaba y los azulinos no mostraban ese plus necesario para intentar doblegar a un Antequera que con diez era solidario en el esfuerzo, controlaba el balón y llegaba el partido a su terreno. Tenía claro que no quería perder tras el revés del pasado domingo en El Maulí frente al Sevilla Atlético. Y en el 80', una contra de Luis Alcalde la abortó seguro Hermosín. Y en el 84', un pase erróneo de Carri a su portero casi acaba dentro y se marchó a saque de esquina.

A los xerecistas, sin demasiada chispa y con las ideas justas, les costaba muchísimo generar, mostraban su peor cara y David Agudo y Simeone no recibían balones. De hecho, en uno claro que le llegó a Ginluca generó peligro. El ariete la mandó fuera tras peinar Agudo (91'). Sobre la campana, una falta lateral lanzada por Juanito se estrelló en el lateral de la red y murió el partido.