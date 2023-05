"Pedimos perdón a la afición por el descenso, el fútbol ha sido cruel e injusto con nosotros"

Romerito, entrenador del Xerez DFC, asumió resignado el descenso tras el empate a uno ante el Vélez en el descuento. Pidió perdón a la afición por no conservar la categoría, aseguró que "el fútbol ha sido cruel con nosotros, hicimos un buen partido", y lamentó no haber logrado el objetivo: "Llegamos con el mercado de invierno cerrado y con un déficit de puntos y necesitamos un tiempo para reactivar al equipo".

–¿Cómo valora el partido en el que se ha consumado el descenso?

–El equipo ha peleado hasta el último minuto, aunque tenemos que pedir perdón a la afición por el descenso. La tónica durante todo el año ha sido difícil, pero el fútbol ha sido bastante cruel con nosotros, no hemos ganado los tres puntos cuando lo teníamos casi hecho. El equipo ha hecho un buen partido, los futbolistas han salido interpretar el juego que había que hacer aquí. Sabíamos que era un campo complicado y lo tuvimos todo controlado hasta el final. Se ha vuelto a repetir lo que nos viene sucediendo durante toda la temporada, que si cometemos un error, lo pagamos muy caro. Nos costó el empate y eso nos deja sin opciones de permanencia. Insisto, pedimos perdón a nuestros seguidores por el descenso, ahora hay que hacerse más fuertes como club y como afición. Tanto los futbolistas como el cuerpo técnico estamos muy afectados.

–Si el Xerez DFC hubiese jugado durante toda la temporada con la intensidad y las ganas que lo ha hecho aquí, igual no se estaría hablando del descenso...

–Cuando nosotros llegamos tuvimos que trabajar al equipo y necesitamos un tiempo para reactivarlo y buscar las soluciones que había dentro. Llegamos ya con el mercado de invierno cerrado, el equipo ha competido siempre y cogió la mejor onda en los últimos cinco o seis partidos. Ahora, el equipo está rindiendo al nivel que nosotros deseamos, pero no ha sido suficiente para salvar la categoría, arrastrábamos un déficit de puntos que teníamos que sumar. Al principio, nos costó muchísimo que mostraran lo que queríamos, aunque al final lo logramos. Ellos son buenos jugadores, lo que pasa es que el fútbol ha sido injusto con nosotros, en muchos partidos no hemos sacado los resultados que merecíamos. Insisto, esto es fútbol, sólo cuentan los tres puntos, el que los gana se mantiene y el que los pierde, no logra el objetivo.

–La afición no pudo acudir a esta cita vital, ¿se hubiese dado otro resultado con su respaldo?

–Puede ser, pero eso nunca lo vamos a saber. El gol ha llegado en una jugada muy aislada. Tuvimos dos o tres ocasiones muy claras y ellos también tuvieron alguna, aunque la más clara fue nuestra. Al final, vas ganado 0-1 y con la necesidad que teníamos ambos equipos, no se podían cometer fallos. A ellos, el empate les puede servir, pero a nosotros no. Cometimos un error en el descuento, cuando ya no hay margen y eso duele mucho más. Los jugadores ahora mismo están llorando y hundidos, es un descenso muy duro. Por mi parte, estoy orgulloso con el partido que han hecho, lo que pasa es que no sumamos los tres puntos. A nivel defensivo, hicimos muy buen encuentro, en un campo muy complicado de césped artificial y ante un buen equipo. Hemos sacrificado el descenso, una vez más lo digo, hay que pedir perdón a la afición porque hay que hacerse más fuertes.

"La semana va a ser muy complicada, pero somos profesionales y debemos acabar con dignidad"

–¿Qué les ha comentado a los jugadores?

–He hablado con ellos a nivel individual. El fútbol es injusto, pero toca levantar la cabeza. Estos próximos días serán muy malos, pero siempre sale el sol y, entre comillas, hay que estar orgullosos porque este partido lo han disputado hasta el final. Da pena que el descenso llegue así, aunque no se han dado otros resultados que se tenían que haber dado, pero hubiésemos estado vivos hasta el final. Dentro de lo que cabe, hay que estar orgullosos por este partido aunque no se hayan sumado los tres puntos.

–¿Cómo se afronta ahora esta última semana con el descenso consumado y con un partido en casa?

–Va a ser muy complicada y, encima, con la Feria. Somos profesionales y tenemos que seguir trabajando para intentar terminar lo mejor posible la temporada. Hay que sacar adelante el partido de Chapín y acabar con dignidad. Cada uno tiene su responsabilidad, yo lo he intentado por activa y por pasiva, igual que todo mi cuerpo técnico y los jugadores, y no ha podido ser. Cada uno tendrá que entonar su 'mea culpa' por el descenso.

–La mejor noticia de la jornada matinal, el ascenso del juvenil a División de Honor...

–Claro, yo he contado con gente de la cantera, me gusta la cantera y el proyecto inicial de este club estaba fundamentado en ella. Se está trabajando bien, el juvenil A ha ascendido a una categoría importante y va a ser un buen apoyo para el equipo el próximo año. Hay que apoyarse en estos jugadores y en otros de la zona que puedan dar el salto al primer equipo. Ya hay jugadores en el primer equipo de la cantera, hay futuro ahí.