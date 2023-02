"Al equipo en la segunda parte hay que darle un diez, fue capaz de remontar"

Romerito, técnico del Xerez DFC, se mostró feliz por el triunfo ante el Atlético Sanluqueño, lo considera justo, destaca el gran trabajo realizado por sus jugadores en el segundo tiempo, lo mucho que aportaron los futbolistas que entraron desde el banquillo y cree que esta victoria les va a dar el plus que necesitaban para afrontar el resto de temporada con más garantías.

–¿Qué valoración hace del encuentro?

–Este tipo de victorias motivan mucho más. En la primera parte, tuvimos un hándicap muy grande al ponernos perdiendo 0-2. Luego, el equipo se repuso, fue a por el partido y lo ganó cuando todo estaba muy muy cuesta arriba y es lo que necesitábamos para coger confianza y cambiar la dinámica y el fútbol que el equipo venía realizando antes de nuestra llegada. Es complicado, pero estamos en ello. Es lo que queremos, al equipo hay que darle un diez en la segunda parte. En la primera nos costó más tener sentido, pero es que en sus dos primeras llegadas nos hicieron dos goles y era complicado. El fútbol tiene estas circunstancias, tuvimos dos cojones para remontar en la segunda parte y hay que estar contento con el resultado, nos da un plus y tranquilidad para trabajar durante la semana y preparar otro derbi frente al Cádiz B.

–¿Cómo se encuentra la plantilla después de la remontada?

–Ilusionada y radiante, es lógico. Hemos ganado un partido que se nos puso complicado, en el que los cambios han aportado muchísimo y es lo que pretendíamos. En las últimas semanas eso no lo habíamos visto y lo que queremos es que formen un grupo, que todos seamos una familia. Hicimos una comida el jueves para que todas esas cosas se potencien y hay que reforzar el plano psicológico. Insisto, remontamos un partido muy complicado y con muchas ocasiones, creo que fueron nueve disparos con siete a puerta y ellos tuvieron cuatro con dos a puerta y marcaron dos goles. Tenemos que crear mucho para marcar, pero el equipo está creciendo y evolucionando. Ahora toca otro derbi y hay que ir a por otros tres puntos para salir de ahí cuanto antes.

–¿Qué le dijo al equipo en el descanso para que saliera con otra cara?

–Se habían quedado con diez y había que aprovecharlo. Les comentamos que teníamos que entrar más por fuera para llegar, pero esto es fútbol. Si hubiésemos marcado el gol al San Roque de penalti, tendríamos dos puntos más, la expulsión está ahí y no sé si es justa o no porque no la veo desde el banquillo, pero el árbitro sí la vio clara. Eso hay que saberlo aprovechar, lo hicimos y remontamos el partido, creo que somos justos merecedores de la victoria por lo que se ha visto en el campo. Ellos estaban en una posición mucho más cómoda y su objetivo es estar arriba y nosotros peleamos por otro reto. Ahora, sólo queda sumar de tres en tres.

"En el vestuario le dije a los jugadores que los silbidos al descanso eran lo que se habían ganado en el campo"

–En la primera mitad empezó a calentar el portero Antonio Miguel, ¿por qué?

–Estábamos viendo nervioso a Jano en el tema de posesión de balón, nosotros queremos implantarlo, Antonio tiene una mejor salida con balón y es un toque de atención. Lo que pasa es que cuando se quedan con un futbolista menos, perdíamos un cambio ahí y no lo vimos oportuno. Ya lo he dicho, me baso en rendimiento y lo que quiero del futbolista es que se adapten a mí. Yo me adapto a ellos, pero ellos también tienen que adaptarse a mí. Era un toque de atención y once contra once igual sí se hubiese producido el cambio.

–La afición pitó al equipo con el 0-2, ¿qué se le pasó por la cabeza?

–Es lo que se habían ganado en el campo. Se lo comenté en el vestuario, que los silbidos eran merecidos, y les dije que tuviesen dos cojones y saliesen a remontar, que tuviesen sangre y responsabilidad. Les comenté que de ese modo, seguro que la gente que le pitó les aplaudiría. Ellos ya creen en el trabajo, pero ahora hay que llevarlo a cabo los domingos si queremos salir de ahí abajo. Eso nos va a dar un plus, pero el domingo hay otro encuentro difícil y se puede ganar, perder o empatar. Hay que ir a ganar, no a intentar ganar.

–¿Qué le ha parecido el Sanluqueño?

–Se puede justificar la derrota por jugar con uno menos, pero esto es fútbol y hay que saber jugar con uno menos, igual que el otro equipo tiene que saber hacerlo para generar peligro. Hay situaciones que los entrenadores no podemos controlar y hay que estar preparados.