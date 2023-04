"Todo se ha complicado mucho, ya no dependemos de nosotros mismos"

Romerito, entrenador del Xerez DFC, tenía depositadas muchas esperanzas en sacar adelante el partido ante el Sevilla Atlético para acercarse a la permanencia y no arroja la toalla, pero con la derrota asume que "todo se ha complicado mucho, ya no dependemos de nosotros, aunque hay que seguir trabajando y pelearlo hasta que las matemáticas digan que no hay opciones". Lamentó el error "colectivo en una transición que habíamos trabajado" que propició el gol rival y también que su equipo "no estuviese bien con lo que había en juego, no creamos ni una oportunidad clara de gol y así es imposible".

–¿Qué valoración hace de la derrota?

–El partido fue bastante disputado y estaba claro que el que cometiese un error lo pagaría. Nosotros lo cometimos en el gol, y eso que durante la semana trabajamos el tema de las transiciones y los desmarques que hacía Isaac. No estuvimos bien, ninguno de los dos equipos tuvimos muchas ocasiones, pero nos estábamos jugando la vida y nos ha pesado muchísimo. No generamos oportunidades y hay que crearlas, pasamos de tener posesión a no tener ni el balón y tampoco es eso. Debemos ser seguros defensivamente, pero con balón tenemos que dar opciones al compañero que lo tiene.

–(...)

–Nos costó muchísimo y no es que e Sevilla estuviese haciendo un partido del otro mundo, pero supo leerlo un poco mejor y en una transición nos hizo el 0-1 que les permite llevarse los tres puntos y dejarnos en una situación muy complicada a falta de tres partidos. Restan tres partidos, pero era fundamental ganar este porque ganando también al Utrera la próxima jornada podíamos salir de ahí. Ahora, ya no depende de nosotros y tenemos que estar pendientes de si nos acompañan o no otros resultados para recortar y saber si tenemos opciones, está muy complicado.

–¿Cómo se encuentra el vestuario después de la derrota?

–Está abatido y es normal. Nos jugábamos mucho, el equipo entrenó durante la semana bastante bien, pero en el fútbol compiten dos rivales, cada uno va a intentar sacar lo máximo en cuanto a puntos y el Sevilla tuvo la opción más clara, metió su gol y no perdonó y nosotros no estuvimos bien. Ahora, los jugadores están mal, pero tenemos que seguir adelante hasta que las matemáticas digan que no es posible.

–El equipo llevaba una buena dinámica, con tres jornadas sin perder, ¿qué le ha pasado en este encuentro decisivo?, ¿le pesó la presión?

–Son profesionales y no podemos poner esa excusa, no podemos decir que es el partido más importante y que hay presión. Nosotros tenemos que rendir y el futbolista tiene que rendir y aumentar su rendimiento. En Huelva, estuvimos bien a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo apenas creamos nada, tenemos que hacer más, mucho más en el plano ofensivo. Hemos mejorado en defensa, pero necesitamos meter goles y arriba no estuvimos bien. Para macar, necesitamos crear ocasiones porque si no se crean, es imposible. Creo que no tuvimos ninguna oportunidad clara en todo el partido, ellos tampoco, salvo el gol, que es un error de transición que hemos trabajado durante la semana y lo vimos en vídeo. En una se quedaron solos delante de Jano y eso no debería haber pasado. Es un error colectivo y lo pagamos.

–La afición al final del partido se ha marchado decepcionada más que enfadada, ¿hay mensaje?

–Es una temporada muy complicada tanto para el equipo y el club como para la afición, ¿qué le vamos a decir? Lo único que le podemos pedir es que tiene que seguir ahí, el club es suyo y tiene que tirar del carro, nosotros lo vamos a pelear hasta el final, aunque las posibilidades han decrecido. De haber ganado, todo hubiese sido diferente, pero hay que seguir trabajando y pelearlo hasta que las matemáticas digan que no hay opciones.