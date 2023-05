"Hay que dar un diez a los chavales por el partido que han hecho"

Romerito, entrenador del Xerez DFC, ha valorado de forma muy positiva el triunfo de su equipo ante el Utrera, considera que sus jugadores realizaron un gran encuentro, que generaron muchas ocasiones, que no sufrieron y que se quedaron con tres puntos que les permiten seguir con vida. El próximo domingo visitan al Vélez y ese partido lo cataloga como "la final de todas las finales, hay que ir a vida o muerte, pero lo vamos a pelear hasta el final".

–Todo pasaba por ganar y se ha logrado...

–Teníamos que sacar adelante este partido para tener opciones hasta el final, el equipo ha hecho un gran encuentro, en el que tuvimos bastantes oportunidades. Jugamos con bastante verticalidad, tuvimos muchas llegadas y una buena presión tras pérdida. Era un partido para estar cómodos en el marcador y al final hemos sufrido un poquito. Ya sabemos que en situaciones así, en cuanto cometes un pequeño error el rival lo aprovecha. El encuentro era para ir cómodos con un 3-0 y no dar opciones al Utrera. Hay que estar contentos con los futbolistas porque han hecho un trabajo espectacular en presión, en trabajo, en llegadas y en querer ganar el partido. Hay que dar un diez a los chavales y darles la enhorabuena. Han realizado un gran encuentro, aunque hayamos sufrido.

–¿Influyó el conocer los resultados de los rivales directos?

–Eso ya no nos tiene que preocupar, lo que nos tiene que preocupar es ganar nosotros y meter a más equipos en la pelea. La semana que viene tenemos un partido muy importante con el Vélez y vamos a vida o muerte con ellos. Si ganamos allí, los vamos a meter en la pelea y es lo que vamos a intentar. Hay que afrontar esa cita como una final y preparar al equipo para ello.

–Ricky jugó en esta oportunidad de extremo, marcó, realizó un gran partido y se lesionó, ¿qué tiene?

–Ha recibido un golpe y se le subió el gemelo, pero no es nada grave. Todos han hecho un gran esfuerzo, la gente ha corrido muchísimo. Al hacer tan fuerte la presión tras pérdida y la presión alta también es lógico que hayan terminado cansadas. Ricky tiene eso, el golpe y Parejo y Erik también estaban bastante cansados.

"Han habido tres cambios porque creíamos conveniente darles una oportunidad y la han aprovechado"

–La alineación ha presentado novedades con Oca, Menéndez, Simeone, sin Álvaro...

–Cuando se pierde, hay que buscar soluciones y también algunos cambios se hacen en función del rival aunque hayas ganado. Las características de los futbolistas son diferentes y esta semana han habido tres porque creíamos conveniente darles una oportunidad y la han aprovechado. La próxima semana ya veremos cuando analicemos al Vélez.

–A pesar de la situación del equipo y del Gran Premio de España, la afición ha vuelto a responder...

–Ya lo he dicho muchas veces, no se le puede poner ni un pero ni pedirle más. Le hemos pedido ayuda y ha venido. El sábado pasado con el Sevilla empujó y con el Utrera, igual. El equipo se sacrifica todos los días entrenando con una intensidad alta, está peleando y los chavales han corrido muchísimo para sacar los tres puntos. Han trabajo muchísimo y no era fácil. El Utrera se lo había puesto complicado a sus últimos rivales, no es un equipo fácil, aunque es verdad que está descendido, pero en esa situación se vuelven peligrosos porque no tienen nada que perder. Los futbolistas se quieren mostrar y te pueden complicar. A nosotros nos hicieron el 2-1, pero no nos han hecho daño porque los jugadores supieron leer el partido, tuvieron claro lo que teníamos que hacer, buscar faltas, saques de banda y eso te da tranquilidad.

–¿Cómo ve los dos encuentros que restan con los resultados que se han dado?

–Hay que ser optimistas porque quedan seis puntos, pero hay que ir a Vélez. Allí hay que ir a vida o muerte porque si ganamos, nos ponemos a un punto y se pueden dar todavía resultados de todo tipo en las dos jornadas que restan. Hay que intentar llegar con vida a la última jornada en Chapín y eso se logra ganando en Vélez. El Torremolinos ha perdido después de dos victorias, el Poli Ejido también ha tropezado y se ha vuelto a meter... Vamos a pelearlo, el partido de Vélez es la final de todas las finales.