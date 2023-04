Trámite cumplido sin brillo (2-1)

Triunfo con sabor agridulce. Trámite cumplido y no con nota. El Xerez DFC se ha impuesto al Utrera por 2-1 en un partido que ganó por inercia ante un rival que apenas plantó guerra, pero que se pudo meter en el encuentro en el minuto 88 al recortar distancias Jorge con un regalo de Burdenski a la hora de sacar el balón. Ni por esas. Antes, Ricky y Oca habían anotado los tantos azulinos.

Los resultados no han acompañado a los xerecistas esta jornada. Se van a los 36 puntos, pero Sevilla Atlético y Cádiz Mirandilla vencieron y tienen 39 a falta de seis y con la diferencia de goles ganada. El Poli El Ejido perdió y se queda también con 36 y con ventaja en el golaveraje. Todo o nada el próximo domingo en el Vivar Téllez ante el Vélez (40), que también necesita puntuar para eludir el play-out.

Romerito anunció cambios tras la derrota frente al Sevilla Atlético el pasado sábado y realizó retoques en todas las líneas. De entrada, en la defensa sacó a Oca por Adri Crespo, colocó a Menéndez en el lateral izquierdo para adelantar la posición de Ricky, que salió de extremo, y Marcelo y Hugo conservaron su puesto en la zaga. En la medular, repitieron Rafa Parejo, Carri y Bello, con Erik Aguado en la derecha -Donoso se quedó en el banquillo- y en punta entró Gianluca Simeone en lugar de David Agudo tras cumplir su sanción.

El partido arrancó con dominio azulino, pero con poco ritmo y con poca fe en lo mucho que aún había en juego. El Utrera, con su técnico sancionado y José Miguel Márquez en el banquillo, sabía que su mejor baza era la de aguantar el chaparrón el mayor número de minutos posibles. Una internada de Marcelo la sacó la defensa a saque de esquina, un remate de Simeone se le fue alto y Ricky tampoco acertó de cabeza tras un balón de Erik. Luque, hijo del exportero que ascendió con el Recreativo de Huelva a Primera y militó en la cantera del Betis, atajó el remate. Y en el 34', Marcelo se tiró valiente a pies de Perotti para arrebatarle el balón y casi comete penalti.

Hasta el minuto 37 no llegó la primera oportunidad realmente clara para los de Romerito. Una bonita acción de Ricky la rechazó el portero ajustado al palo izquierdo. El rechace le cae franco a Simeone y su cabezazo se estrella en el larguero. Y en el 41', otro lanzamiento de Simeone, que en esta oportunidad se fue al palo.

Ricky abre la lata

Y en el 42', Ricky, no podía ser otro porque era el único que le imprimía ritmo, sentido y peligro al juego pegado a la banda, abrió la lata. Con la derecha ajustó el balón al palo tras un jugadón marca de la casa en la que dejó atrás a dos defensas. 1-0. La tranquilidad entre comillas llegaba a Chapín. No estaba todo perdido. Sevilla Atlético y Cádiz Mirandilla habían ganado, pero el Polideportivo El Ejido caía en Santo Domingo frente al San Roque y el Juventud Torremolinos también perdía en Huelva.

El Xerez DFC había tirado prácticamente toda la primera parte. Los azulinos no dejan ver su mejor versión y se mostraban espesos ante un rival que sólo se preocupaba por defender y no demasiado bien porque presentaba fisuras, que en su situación, descendido desde hace jornadas, era hasta lógico.

Oca da la tranquilidad

Ni Romerito ni Montoya movieron piezas en el descanso y regresaron al verde los mismos protagonistas. Y el segundo tiempo arrancó con una galopada de Marcelo que se le marchó por encima de larguero. Optó por el disparo en lugar de buscar la línea de pase. Y el Utrera lo intentó por primera vez con un lanzamiento alto de Kiki Padilla (47').

Y tras un saque de esquina de Carri, el 2-0. El chiclanero puso un buen balón al corazón del área y allí se elevó más que nadie Oca para rematar de cabeza. El balón tocó en el palo derecho y entró. Minuto 52. El central celebró con rabia su diana besándose el escudo.

La segunda diana acabó de romper a un Utrera que se diluyó como un azucarillo. Era el momento de apretar para darse un homenaje y el combinado xerecista tuvo el tercero en una acción a balón parado de Carri y luego en un rechace de Simeone que se peleaba con su sombra porque no terminaba de marcar.

Lesión de Ricky y doble cambio

A la hora de partido llegó la peor noticia para los azulinos, Ricky, su mejor arma en ataque, pedía el cambio lesionado. El extremo chipionero abandonó el campo entre aplausos y dejó su puesto a Guille Donoso. Romerito también aprovechó para retirar a Carri y apostar por Lolo Garrido.

El Utrera no existía y además no le salía nada. Romerito refrescó al equipo buscando ampliar la ventaja, pero el gol se resistía. Burdenski, que entró en los últimos minutos, cometió un error en la salida de balón y puso en bandeja a Jorge para acortar distancias. El utrerano batió con la zurda a Quesada. Minuto 88. 2-1. Restaban pocos minutos y el descuento, pero ya nada iba a cambiar. Al final, alegría contenida. No fue un triunfo para tirar cohetes, pero sí para seguir con vida.