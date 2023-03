"En casa tenemos que ser fuertes, debemos mantener la trayectoria"

El Xerez DFC ha hecho borrón y cuenta nueva tras la dolorosa derrota en El Rosal ante el Cádiz Mirandilla (3-0) y Romerito, técnico azulino, asegura que están preparados para plantar cara a un líder Antequera que "llegará un poco herido tras su derrota", considera los puntos "superimportantes, en casa debemos hacernos fuertes", avisa que realizará cambios tras perder en Cádiz y considera positiva la llegada de Edu Espada "mientras venga a ayudar a sacar al equipo de los puestos de descenso".

–¿Cómo ha ido la semana tras el duro revés encajado en Cádiz?

–Una derrota como la que se dio el domingo pasado es dura de asimilar, pero tenemos que ser profesionales y reponernos. A partir del lunes, el pensamiento estaba ya en el partido ante el Antequera, en el que hay en juego tres puntos superimportantes para nosotros porque en casa tenemos que ser fuertes y es lo que pretendemos. En los dos últimos encuentros en Chapín hemos sacado un empate ante el San Roque y una victoria frente al Sanluqueño y tenemos que mantener esa trayectoria.

–¿Cómo han respondido los futbolistas?

–Bien, al final, como he comentado antes, somos deportistas profesionales y tenemos que asimilar que hay derrotas que duelen mucho y que cuesta asumir. Tenemos que reponernos y pensar en el siguiente partido, en el que hay tres puntos en juego más que importantes. Nos quedan seis encuentros en Chapín y debemos ser muy fuertes para que no se escape ningún punto más de aquí.

–El Xerez DFC necesita puntos y ya le da igual enfrentarse al líder que al colista...

–Cada equipo te plantea cosas diferentes, aunque tenemos que pensar en nosotros mismos. Damos al jugador información del equipo contrario y entrenamos durante la semana los aspectos en los que le podemos hacer daño y les advertimos de donde nos pueden hacer daño a nosotros. Es un partido con muchos alicientes, llega el primero, con muchos puntos de diferencia sobre el segundo, la semana pasada cayó derrotado ante el Sevilla Atlético y vendrá un poco herido. Aún así, insisto en lo que he comentado antes, en casa tenemos que ser muy fuertes, mirarnos a nosotros mismos y buscar los tres puntos.

"A la afición tenemos que darle desde el principio, debemos golpear antes que nos golpeen"

–¿Cómo interpreta la derrota del Antequera ante el filial del Sevilla?

–Todos los equipos somos vulnerables y tenemos puntos débiles y fortalezas. En un partido siempre hay condicionantes que los entrenadores no podemos controlar y debemos intentar que sean los menos posibles. Tenemos que hacer un buen partido, en el que ellos no se sientan cómodos, hay que ir a por la victoria siendo verticales cuando robemos. Creo que va a ser un encuentro bastante bonito, pero tenemos que ganar sí o sí y podemos hacerlo.

–Después de la derrota en Cádiz, ¿se plantea cambios?

–Sí, siempre que no se gana uno se plantea cambios y corregir errores. He visto el vídeo dos veces, cometimos errores y tenemos que mejorar en los duelos individuales, en la salida de balón que nos cuesta... Esta semana hemos incidido en eso, en no cometer esos errores y en ganar más duelos individuales, que nos beneficia de cara al colectivo. Nos basamos en rendimiento y hay que verlo de esa manera.

–El club ha vendido entradas a un euro y se espera una gran entrada, ¿qué mensaje le lanza a esos aficionados que acabaron muy enfadados el domingo?

–Es verdad que todos acabaron muy mosqueados, pero esto está montado así. Estás enfadado el domingo, el lunes también sigues mal, el martes va cambiado y el miércoles ya estás a muerte con el equipo. Nosotros en casa tenemos que darle mucho más, igual que fuera, pero ahora mismo el primer partido que tenemos es en Chapín y tenemos que ofrecerle para que nos animen. Tenemos que darles desde el principio, no podemos esperar al segundo tiempo, debemos golpear antes que nos golpeen. Esta semana hemos trabajado mucho a nivel técnico-táctico y esperemos que el jugador haya asimilado lo que queremos y que afrontemos el partido con las máximas posibilidades de ganarlo.

–Ha llegado Edu Espada como nuevo director deportivo, ¿qué opinión tiene?

–Es una decisión que ha tomado la directiva y mientras venga a aportar y a ayudar para sacar al equipo de los puestos de descenso, bienvenido sea. Todas las personas que lleguen para ayudar al club y al equipo serán bien recibidas.