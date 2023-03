Edu Espada ya ejerce de director deportivo del XDFC con plenos poderes

Edu Espada ya ejerce como director deportivo del Xerez DFC y con plenos poderes. Ha sido presentado este jueves en Chapín, tiene claro que el reto principal es poner todo lo que esté en su mano para evitar "un descenso que nadie quiere" y luego "trabajar en las dos líneas que se pueden dar, la permanencia o el descenso", subraya que ya ha conocido a Romerito, que está a su disposición porque "cuatro ojos ven más que dos", destaca del Antequera, su exequipo y rival de los azulinos el domingo, que es un bloque compacto y no se pronuncia sobre el futuro de Marc Domínguez y Juan Carlos Ramírez, hasta ahora responsables de la parcela deportiva junto a varios directivos.

Jesús Viloita, mandatario azulino, fue el encargado de dar la bienvenida a Espada y desveló que "las negociaciones han sido fáciles, desde el primer momento estaba predispuesto a venir al club y desde este momento es el máximo responsable deportivo de la entidad".

Viloita: "Nos puede ayudar a revertir la situación"

Sorprende la decisión de contratar a un director deportivo en marzo, con el mercado cerrado, sin margen de maniobra y sin saber si finalmente el Xerez DFC estará en Segunda RFEF o descenderá. En ese sentido, el presidente subraya: "Veíamos que no estamos funcionando bien porque los resultados así lo dicen, nos ha salido la oportunidad en este momento porque ya estaba desvinculado del Antequera y creemos y hay que preparar las cosas con tiempo. Primero, nos puede ayudar para revertir la situación, aunque es cierto que el mercado de fichajes está cerrado, puede aportar mucho en cuanto a metodología y en el día a día. Luego, iremos planificando el futuro con las ideas que él trae, iremos viendo los jugadores que tenemos que nuestra actual plantilla, en el filial y en la cantera. Queremos prepararlo todo con tiempo, que así se puede organizar mucho mejor tanto la estructura del club como los futuros fichajes y renovaciones".

Con la llegada de Edu, la comisión deportiva ahora "queda con él como máximo responsable y se irá organizando. Irá conociendo al personal que hay en el club y reestructurará el organigrama como crea conveniente para el funcionamiento diario y en base a sus ideas. Ya ha conocido al primer entrenador, hay buena sintonía entre ellos y tienen que ponerse de acuerdo para echar andar y funcionar".

Reto profesional

El sevillano, arropado por casi la totalidad de la junta directiva y Juan Carlos Ramírez, en primer lugar quiso dar las gracias a la directiva por "su confianza, para mí o para cualquier profesional que esté intentando llegar al fútbol profesional, venir al Xerez es un reto importantísimo. Jesús y yo hemos coincidido en varias reuniones de la Federación, aunque en esos momentos ejercía una labor más de dirección general en Antequera hasta el mercado de verano. Empezamos a hablar, surgió la posibilidad con el paso del tiempo y por mis desavenencias por la propiedad del Antequera y se han dado las circunstancias. Por la fecha puede parecer un poco raro, pero es una oportunidad que se da de hacer un movimiento interesante en el momento en el que un profesional queda libre. Cuanto más tiempo tengamos para trabajar y para ver todas las posibilidades que se pueden presentar de aquí en adelante, mucho mejor".

Sobre su metodología y la forma de ayudar al primer equipo, considera que "cuatro ojos ven más que dos, vamos a estar colaborando y podemos ayudar en cosas que en el campo pasan y que desde un punto de vista más objetivo, más imparcial, se pueden analizar y podemos tener alguna incidencia en el devenir de la temporada".

Sus objetivos

Sus objetivos se los marca "a corto plazo, tenemos que sumar todos para que el equipo logre la permanencia porque a día de hoy la realidad es que está entre los cinco peores y todo lo que echemos en el guiso para lograr la salvación, bienvenido sea. Ya he hablado con el cuerpo técnico, le he expresado que conozco la categoría, que tengo experiencia en esto del fútbol y que cualquier cosa que vea se lo voy a comentar con el ánimo de ayudar y tengo que dar las gracias tanto a Romerito como a Ramón porque han acogido con los brazos abiertos mi llegada. A largo plazo, vamos a ir trabajando en las dos posibilidades. El descenso es una opción, nadie la quiere y vamos a trabajar para que no se dé esa situación, ojalá no se dé y tengamos una base sólida para comenzar a trabajar de cara al año que viene".

Espada conoce a la plantilla del Xerez DFC y cree "en sus posibilidades de salvarse. Si comparamos el nivel de estos jugadores con el que tienen los de otras plantillas, las diferencias son mínimas. Como equipo no se están dando los resultados y eso sí que es porque algo se está haciendo mal y es lo que hay que intentar revertir".

La visita del Antequera

El domingo visita Chapín el Antequera y apunta: "Abel es muy buen amigo mío, tenemos una forma muy similar de ver el fútbol y apostamos por él cuando nadie lo conocía. Le están saliendo bien las cosas y a mí me ha favorecido, gracias a su trabajo estoy aquí. De todos modos, si somos capaces de sacarle rendimiento a los secretos del equipo, tenemos más opciones de plantar cara al líder. Su principal valor es que en muy poco tiempo han conseguido ser un bloque compacto y eso es lo complicado en el fútbol, esa es su gran virtud".

Marc Domínguez y Juan Carlos Ramírez aún no conocen su futuro. En ese sentido, matiza: "He firmado un contrato que me otorga total libertad y capacidad de maniobra en cuanto a las decisiones deportivas, pero también entiendo que los clubes son empresas, que los máximos compañeros son los dirigentes y que tiene que haber una toma de decisiones consensuada. No hay imposiciones. Me he encontrado a unos profesionales que llevan aquí un tiempo y mi labor ahora tiene que ser la de evaluar ese trabajo y poner en beneficio del club todas las armas que tengamos".