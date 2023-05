Romerito: "Es un partido a cara de perro que hay que ganar, no queda otra"

Romerito, técnico del Xerez DFC, ha comparecido en rueda de prensa previa a la gran final que tiene el club xerecista en casa del Vélez en la penúltima jornada de liga. Todo lo que no sea sumar los tres puntos dejaría a los azulinos al borde del descenso, que incluso se podría dar en función de los resultados de los otros equipos implicados en la lucha por la permanencia. El entrenador sevillano apuesta por conseguir la victoria que mantenga con vida a los azulinos, ve a su equipo preparado para el duelo y ha lamentado que la afición no pueda apoyar a sus jugadores ante la negativa del Vélez de facilitar entradas.

-Llega la gran final.

-Sí, como lo que venimos jugando todas estas semanas y esta es otra. Partido totalmente diferente al que jugamos en casa, un campo de césped artificial contra un equipo que parecía que iba a tener los deberes hechos y no los tiene. Para nosotros es una final, la más importante y vamos con la intención de hacerles un partido complicado y de ir a ganar el partido porque no tenemos otra.

-Sólo vale la victoria.

-Sí, no nos vale otra cosa. Hemos planteado cómo podemos hacerles daño, pero también otra opción por si el partido no va por lo que queremos nosotros y tenemos que arriesgar un poquito más. Pero ellos también tienen que ganar porque tienen que puntuar, estamos los dos equipos necesitados de ganar el partido.

-¿No es una pena que el Vélez llegue así? El partido sería distinto si ellos ya no tuvieran que jugarse algo.

-Puede ser, pero también puede que no. Si nosotros ganamos allí metemos al Vélez en la pelea porque ellos tienen que jugar luego fuera, aunque es verdad que es contra el Utrera. Tenemos que ir a por el partido desde el principio, ganarlo. Vamos a plantear el partido como creemos que podemos ganar, el equipo está bien, llevamos una racha positiva salvo la derrota contra el Sevilla, el equipo está con confianza. Es un partido a cara de perro y vamos con nuestras armas.

-Es un partido de mucha responsabilidad y personalidad. ¿Cree que a su equipo le puede temblar las piernas?

-Creo que no. El día del partido contra el Sevilla el equipo supo afrontarlo y al final se lo llevó por un acierto, pero creo que el equipo está preparado, al igual que el día del Utrera, que en teoría debería haber sido un partido más tranquilo en el resultado y no lo fue porque no concretamos las ocasiones, pero el equipo ha dado un paso adelante; si lo hubiéramos dado un poquito antes estaríamos en una situación más cómoda, pero el equipo está bien, la gente está trabajando muy bien y tenemos que ir a por el partido sabiendo que no vamos a tener a nuestra afición.

-¿Cómo ve el lío de las entradas y que no haya afición xerecista en Vélez?

-No lo vemos bien, el club ha intentado por todos los medios posibles que el Vélez nos ofreciese la posibilidad de que nuestra afición viaje. El fútbol tiene que ser una fiesta para las dos aficiones aunque los dos equipos nos estemos jugando muchísimo. Es un hándicap, pero puede servir de motivación al futbolista y para hacer un partido casi perfecto y ganar los tres puntos.

-¿Poniéndose en el papel del entrenador del Vélez, lo entiende?

-Yo creo que tenemos que aprender mucho de la liga inglesa. Ya tuvimos esa situación con el Cádiz cuando fuimos a jugar allí. No le veo sentido, qué va a pasar porque vaya nuestra afición, ¿que el otro equipo se motive más? Yo creo que nos motiva más. Cada uno entiende su situación, ellos lo han entendido así y el club lo ha intentado por todos los medios, pero no ha sido posible, tenemos que jugar con ese hándicap y a salir a muerte a por los tres puntos.

-¿Cree que puede afectar una vez que comienza el partido?

-No, el futbolista cuando empieza el partido está centrado en el fútbol. Yo he sido futbolista y cuando me ha pasado alguna cosa similar lo que piensas es en el partido, no en que no han dejado entrar a mi afición. Es verdad que si estuviésemos arropado sería más fácil de llevar el partido, pero somos profesionales y hay que salir a ganar.

-El club en el comunicado ha explicado que espera que eso sirva de aliciente.

-Sí, claro, es que te puede motivar, pero el fútbol hay que vivirlo con las aficiones, es más bonito. Que es a vida o muerte, pero es bonito vivir este tipo de partidos y si las aficiones se respetan y se llevan ben y no hay jaleo como el día del Recre... El fútbol debe ser una fiesta.

-Mirándole a la cara a los jugadores, ¿qué es lo que palpa?

-Los jugadores están centrados, el domingo contra el Utrera estuvieron más sueltos. Los veo con ganas de ganar el partido, vamos a ir a darlo todo, que por lo menos lo demos todo y después habrá un resultado, pero vamos con la confianza de ganar los tres puntos.

-¿Cómo ve al rival?

-Casi nunca hablo de los equipos a los que nos enfrentamos. Tiene sus fortalezas, arriba tienen buenos jugadores, mucha movilidad, uno contra uno, un goleador como Luismi que lleva 11 goles y está en un momento bueno, tenemos que controlar a ese futbolista. Pero me centro más en mis jugadores que en los del Vélez. La necesidad que tenemos tanto uno como otro, espero que se vea un partido vistoso, pero creo que no...

-¿Mucho miedo, quizá?

-No miedo, pero sí de mucha disputa, pocas ocasiones porque cuando dos equipos se juegan mucho prima más defender que atacar, pero nosotros en un momento determinado tendremos que arriesgar.

-¿Mira algo de las combinaciones?

-Es complicado, hay que ver si hay triples empates, dobles, el golaveraje particular, el general... con muchas cosas y además dependes de los resultados de los demás equipos... Vamos a pensar en los 90 minutos que tenemos el domingo, de sacar los tres puntos, estar con 39 y ya veremos en la última jornada si tenemos que hacer de nuevo cálculos para tener opciones a la permanencia o el play-off.