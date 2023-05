Sigue el lío de las entradas: La directiva del Xerez DFC acusa a la del Vélez de faltar a la verdad

La polémica por la negativa del Vélez de facilitar entradas a los aficionados del Xerez DFC para el encuentro de este domingo vive un nuevo capítulo. Al comunicado inicial del club xerecista respondió el malagueño horas más tarde y ahora de nuevo es la entidad que preside Jesús Viloita la que contesta asegurando que la directiva veleña miente.

"Desde el Xerez Deportivo queremos expresar que después de dos años compitiendo en la categoría, hemos realizado el mismo procedimiento de solicitud de entradas a los equipos locales, no teniendo ningún tipo de problema salvo en los casos de Cádiz CF Mirandilla y Vélez CF, de hecho, queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a todos los clubes que nos han trasladado su apoyo por este agravio" arranca el comunicado que ha facilitado la entidad azulina.

"Durante toda la semana, nuestra directiva encargada de esta gestión ha intentado ponerse en contacto con los dirigentes de la entidad y no han aceptado ponerse al teléfono tras innumerables llamadas y mensajes de WhatsApp, después de que un empleado le comunicara que los directivos habían decidido no mandar esta vez las entradas como habitualmente realizan, además de deshabilitar la venta online de entradas que ha estado operativa toda la temporada con el único objetivo de que no pudiera asistir ninguno de nuestros aficionados, incluso prohibiendo que el día del partido se puedan adquirir entradas, todo esto reforzado con el envío por parte nuestra de un mail solicitando las entradas", mantiene el club xerecista.

"Todo esto evidencia -continúa el comunicado- la nula predisposición de los dirigentes del Vélez CF para cumplir el acuerdo entre clubes donde se facilitaba la asistencia de las aficiones visitantes. Tenemos que aceptarlo porque no nos queda otra opción, pero no vamos a consentir que se manche el nombre de nuestra entidad, poniendo en duda los hechos ocurridos. Somos un club de sólo 10 años de existencia, pero con una afición de más de 100 años historia, y por ello saldremos las veces que sean necesarias a defender el buen nombre y la historia de nuestros socios y de nuestro club".

Por último, el club azulino señala que "el domingo podría haber sido una fiesta entre dos aficiones y no va a ser posible por las tretas de algunos dirigentes que están acostumbrados a este otro tipo de fútbol que tanto daño hacen a un deporte noble y donde debe primar la deportividad y no el uso de cualquier tipo de artimañas para perjudicar al equipo y afición rival".