Salama, con una oferta del Rayo Majadahonda, pide salir del Xerez Deportivo FC

El centrocampista del Xerez Deportivo FC Rafa Salama ha pedido salir de la entidad azulina al tener una oferta del Rayo Majadahonda, equipo del Grupo 1 de la Primera Federación que arranca su competición este sábado recibiendo al Racing de Ferrol.

En el club, la noticia ha supuesto una gran sorpresa, máxime cuando el futbolista fue presentado hace unos días en el Hotel Sherry Park junto a Álex Quesada y apostaba por meter al equipo en el play-off de ascenso. Salama, que se perdió los dos últimos partidos que disputó el equipo por unas molestias en los abductores, no se ha entrenado este miércoles con el resto de compañeros y está negociando su salida.

El jugador comunicó al Xerez DFC el pasado domingo su deseo de salir rumbo al Rayo Majadahonda, club que entrena Diego Nogales, técnico que tuvo a sus órdenes al centrocampista madrileño dos temporadas en el Adarve. Los intentos de la dirección deportiva y la directiva para convencer al futbolista han sido en vano, ya que tiene decidido dejar el Xerez DFC.

Marc Domínguez, director deportivo del Xerez DFC, arroja un poco más de luz en este asunto: "El jugador nos transmite su deseo de irse el domingo y nos dice que tiene la decisión tomada". Ante esta situación y en vista de que no parece que haya vuelta atrás, "nosotros no vamos a obligar a nadie a quedarse a disgusto, pero hay un contrato firmado que hay que respetar". De esta manera, la forma de lograr la carta de libertad es a través de "una contraprestación económica" que está negociando el jugador con la directiva, por lo que la salida sería cuestión de horas.

Josete Malagón y Rafa Parejo

Y mientras en el club se resuelve la situación de Rafa Salama, con el primer equipo lleva entrenando varios días el central ilicitano José Malagón, jugador que en las dos últimas temporadas ha militado en el UCAM Murcia y que cuenta con una dilatada experiencia en Segunda A en equipos como el Elche, Oviedo y Lugo y que también militó en el Cádiz hace varias temporadas.

El futbolista, de 34 años y con casa en Jerez, pidió permiso a la entidad para entrenarse con el equipo azulino y tras el giro que han dado los acontecimientos con Rafa Salama, el club no descarta realizarle una oferta para que forme parte de la plantilla. El propio director deportivo reconocía que "aunque no es la misma posición se puede adaptar, no descartamos nada y puede ser una de las opciones", aunque todo depende de la cantidad económica que reciba la entidad por la salida del centrocampista madrileño, ya que el club, con lo que se ahorra por Salama, quiere cubrir también la ficha sub-23 que tiene libre y, en este sentido, la cuenta de twitter 'Cazurreando' del periodista Ángel García ha puesto un nombre sobre la mesa, el del centrocampista pacense Rafa Parejo, mediocentro de 22 años que la pasada temporada militó en la UD Logroñés.

Por otro lado, el equipo se ha entrenado este miércoles en el Anexo de Chapín Pepe Ravelo. Antonio Hermosín sigue con molestias por el esguince de muñeca que sufre y sigue sin hacer portería, Alberto Durán continúa con la fase de recuperación de la rodilla y tampoco ha podido entrenar con el equipo José Ramón. El atacante tiene un esguince de tobillo y en principio no jugará el partidillo de este jueves con el filial ni tampoco contra el Jerez Industrial el viernes.