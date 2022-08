Salama y Álex Quesada apuestan por un Xerez DFC de 'play-off'

El Xerez DFC ha finalizado la ronda de presentaciones de los jugadores que han recalado esta temporada en el club con las de Rafa Salama y Álex Quesada, que se ha llevado a cabo en el Hotel Sherry Park de la cadena Hipotels y que ha contado con la presencia de su director adjunto, Juan Antonio Carballat, así como del vicepresidente azulino, Jesús Viloita, y el directivo Juan Carlos Corchado.

Los dos jugadores xerecistas han lanzado un claro mensaje a la afición azulina: el sueño de la plantilla es poder disputar el play-off de ascenso a Primera RFEF, sin echarse más presión de la cuenta, pero con un objetivo ambicioso.

Quesada: "Mi objetivo es seguir creciendo y llevar al Xerez Deportivo a Primera RFEF"

Tras militar la pasada temporada en Las Rozas de Tercera RFEF, el meta Álex Quesada da un paso adelante en su carrera ahora en Segunda RFEF y se plantea el año como un reto. "Mi objetivo es quiero seguir creciendo, soy muy ambicioso, quiero siempre más y no me conformo sólo con estar en Segunda RFEF. Personalmente, quiero crecer y que el Xerez Deportivo crezca, ojalá llevarlo a Primera RFEF la temporada que viene. No tengo ningún miedo, al contrario muchísima ilusión. Antes de firmar le dije a mi mujer que estaba deseando jugar en un campo grande y a la semana surgió esto y me lancé de cabeza", afirmó.

El portero azulino cuajó una excelente actuación en Chapín contra el Córdoba, pero advirtió de que "hice un buen partido, pero esto no se trata de un día sino de todos, hay que ser lo más constante posible sobre todo en la posición de portero, llegar a un pico y mantenerse".

Esa ambición quiere "contagiarla a los compañeros, a querer lo máximo desde el primer día y eso significa meternos en el play-off y luchar por ascender" y con respecto a sus mejores cualidades y debilidades, afirmó que lo mejor es "el juego aéreo y el uno contra uno" y lo peor "hay que esconderlo para no dar pistas", bromeó.

Salama, polivalencia en la medular y en defensa

Por su parte, Rafa Salama llega al XDFC en principio para jugar en la posición de mediocentro, aunque también puede actuar como central. Afirmó que se encuentra más cómodo "en el puesto de seis, he jugado la mayor parte de mi vida tanto ahí como de ocho, pero es verdad que muchos años de mi carrera cada vez que ha habido una baja en defensa he bajado a la posición de central. El último año jugué gran parte de los minutos de central, me desenvuelvo muy bien en ambas posiciones, pero en principio la intención es ir creciendo como seis".

En cuanto a posibles objtivos, señaló que "podemos pelear por todo y el play-off es un sueño para todos y creo que debemos estar ahí arriba" y en los tres amistosos que le restan al equipo, apuntó que "debemos demostrar el potencial ofensivo que vamos a tener este año, "ya tenemos casi todas las facetas bien trabajadas".