Igualada insuficiente en el Polinario (1-1)

Partido intenso y bueno en el Manuel Polinario entre Salerm Puente Genil y Xerez DFC, dos aspirantes a disputar el play-off de ascenso, que terminó en tablas. Los pontanos abrieron el marcador a los dos minutos con una diana de Jairo Morillas y Pepe Rincón estableció la igualada a la media hora. El punto no sirve a los azulinos, que acumulan nueve jornadas sin perder y tres empates seguidos, para colocarse en zona de ascenso, siguen sextos con 28 puntos. El Ceuta B falló, pero no lo hicieron Pozoblanco, Utrera ni Bollullos, próximo rival xerecista en Chapín el domingo.

El encuentro fue vibrante, tuvo ocasiones y cara a cara, a dos equipos que intentaron buscar el triunfo, pero que al final les pasó factura el cansancio. Los xerecistas, en esta oportunidad, no dominaron como en Pozoblanco y en el tramo final del primer tiempo sufrieron especialmente y no mostraron su mejor nivel.

Durán, titular

David Sánchez no suele mover muchas piezas en su once -tampoco tiene mucho margen de maniobra- y lo que funcio a no lo toca. Su equipo se encuentra en un buen momento, los futbolistas están respondiendo y en el Polinario, un escenario de imborrable recuerdo para los azulinos por su ascenso a Segunda RFEF, volvió a apostar por su once habitual. El único cambio que realizó respecto al de la pasada jornada en Pozoblanco (2-2) fue el obligado de Antonio Oca, lesionado en el centro de la defensa. Su plaza fue para Alberto Durán, que ha regresado a la entidad esta misma semana. Pablo González, delantero que ya debutó en el Municipal, repitió en punta.

La inesperada derrota del Ceuta B en el Martínez Pirri ante el Atlético Espeleño por 1-3 en la tarde del sábado se convirtió en un plus de motivación para ambas escuadras, que llegaban a esta cita fuera de los puestos de play-off, pero con opciones de lograrlo en el caso de sumar de tres. Los azulinos llegaban en la sexta plaza con 27 puntos y los pontanos eran novenos con 26. El filial caballa se quedaba con 28.

1-0, Minuto 2

El Salerm entró muy intenso al partido y no dio tregua a los azulinos, que a los dos minutos ya perdían. El ariete Jairo Morillas remató al fondo de la red de cabeza un saque de esquina botado por Mario Ruiz. El delantero, que estuvo en la agenda xerecista, pero que optó por firmar por los pontanos al recibir una mejor oferta, totalmente libre de marca mandó dentro el balón. El desajuste defensivo inicial le costó caro a los de David Sánchez. Duro golpe para el Xerez DFC.

Justo después, un nuevo saque de esquina generó dudas en la defensa y la réplica de los xerecistas no tardó en llegar tampoco. Un jugadón de Ilias por la banda, que ganó el área con autoridad y colocó el balón al punto de penalti, pero no acertó a rematarla Pablo González. El encuentro era de ida y vuelta y una acción entre Alan y Guichard no acabó dentro por poco.

Intercambio de golpes

Al filo del cuarto de hora, otra vez intercambio importante de golpes en un encuentro intenso. Carri probó fortuna en un lanzamiento de falta lateral que atajó César, Matías Ramos se tuvo que lucir para despejar un remate de Alan y otra vez Pablo González no pudo llegar a un centro de Carri tras un gran servicio de Ilias, que era una pesadilla para Mario Sánchez.

El Xerez DFC no le perdía la cara a un partido en el que el Puente Genil, aunque con algunos desajustes, se replegaba bien y defendía seguro. Guichard tuvo el 2-0 después de una falta botada por Mario Ruiz, pero Hugo estuvo providencial para impedir su remate.

1-1, Pepe Rincón

Y en el fútbol, las máximas siempre se suelen dar. El que perdona... Los pontanos no ampliaron su ventaja, el cuadro azulino, nunca se rinde y Pepe Rincón puso las tablas en una acción que arrancó con una recuperación de Hugo y un gran balón de Parejo para el canterano pegado a la banda derecha. Rincón resolvió la contra en el mano a mano ante César. La definición cruzando la pelota fue buena, pero el control previo fue de cine. 1-1. Minuto 29.

El partido cambió por completo, el tanto hizo daño a los rojinegros y el combinado xerecista se adaptaba a las condiciones del campo, con juego más vertical y haciendo mucho daño por las bandas. De todos modos, Salva Vegas puso otra vez a prueba los reflejos de Matías Ramos.

Arreón pontano

Pero el Salerm tampoco se arrugaba y menos en su feudo y Salva Vegas puso otra vez a prueba los reflejos de Matías Ramos en una acción que acabó en córner (41'). Los locales despertaron en los instantes finales y en los tres minutos de descuento asedió el área azulina y tuvo hasta tres opciones claras. Guichard mandó fuera un saque de esquina, Jairo la tuvo pero Matías Ramos sacó el balón casi desde la línea y Guichard también mandó fuera un buen remate de cabeza.

Segundo acto, sin cambios

El segundo tiempo arrancó sin cambios y con menos ocasiones. El nivel del primer acto había sido demasiado alto. Carri mandó fuera un lanzamiento ajustado al palo derecho de la meta de César y Guichard mandaba también fuera un remate de cabeza claro.

El Xerez DFC lo intentaba, pero sus centros laterales no encontraban rematador y sus transiciones no eran rápidas, con lo que el rival se replegaba cómodo. David Sánchez agitó el árbol y comenzó a hacer cambios, pero ninguno de los futbolistas que saltaron al verde mejoraron las prestaciones de sus compañeros.

En el 73', Ilias y Cheikh se estorbaron y no pudieron rematar un balón claro y en la recta final le tocó sufrir. Puentenueva quemó sus naves sacó toda la artillería que tenía en el banquillo. Apostó por Montenegro y Juanfran buscando a la desesperada el triunfo. Sus jugadores también acusaban ya el esfuerzo y no estaban acertados en la toma de decisiones arriba. En el 88', un tiro de Ismael lo mandó a córner la defensa y el lanzamiento se paseó por el área.

Mandaba ya más el corazón que la cabeza y ni unos ni otros acertaron a romper las tablas. El punto es insuficiente para un Xerez DFC que en esta oportunidad no mostró su mejor versión.