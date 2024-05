Sebastián Alonso de Medina: "Somos el equipo que mejor llega al play-off"

Sebastián Alonso de Medina, presidente del Xerez DFC, ha pasado este jueves por la caseta de Diario de Jerez en el Real del González Hontoria, donde se ha mostrado convencido de que el equipo que dirige David Sánchez es el que mejor llega al play-off de los cuatro clasificados, señala que el técnico sevillano es su entrenador para la temporada que viene, anuncia que la plantilla se encuentra al día de cobros y descarta la ciudad deportiva en los terrenos frente a Chapín.

El dirigente azulino apunta que el encuentro contra el Pozoblanco, en el que los xerecistas se juegan acabar en la tercera plaza, "es el más difícil" de la temporada porque enfrente estará uno de los equipos más regulares del grupo y no descarta la segunda posición, aunque reconoce que es complicado que el Lucena se deje puntos con el Cabecense: "Si ganamos e incluso el Ciudad de Lucena pierde podemos quedar segundos. Nuestro objetivo ahora mismo es ganar nuestro partido el domingo y la suerte dirá en qué posición nos colocamos en el play-off. Es verdad que la lógica muchas veces en el deporte no existe, pero es cierto que el Lucena tiene a priori fácil y nosotros tenemos el más difícil de toda la temporada. El Pozoblanco es el equipo que ha mantenido una línea regular durante toda la temporada. Nosotros empezamos de forma irregular, luego el equipo cogió una línea muy buena y ahora mismo está genial, pero el Pozoblanco es un rival difícil y nuestra única mira es ganar el domingo. Si quedamos por encima de ellos serían dos partidos en Chapín, lo cual nos beneficia y ese es de inicio nuestro objetivo".

Play-off "Confío en el equipo, la línea es muy buena y si llegamos a arrancar mejor la temporada hubiéramos ascendido directo seguro"

De Medina confía al cien por cien en su equipo: "Tal como lo veo ahora mismo tengo la confianza de que puede hacerles frente y sobre todo hacernos muy fuertes en casa, que es donde el equipo ha demostrado su valía, no hemos perdido en casa y lo veo muy enchufado. Cuando hablo con David y los jugadores los veo muy comprometidos y muy ilusionados".

Así, "sin duda" el Xerez DFC es el equipo que mejor llega al play-off: "La línea que lleva el equipo es muy positiva. En Utrera la segunda parte fue arrolladora, en Ceuta el equipo me encantó; en Cartaya quizá nos faltaron jugadores muy importantes para nosotros, que no desmerecen los que entraron porque lo hicieron bien, pero el gol fue un fallo en cadena y luego se encerraron y fue difícil, pero el equipo dio la cara siempre". Esa derrota, asegura, "nos pone de verdad en el sitio que teníamos que estar, soy muy realista en eso. La primera vuelta no fue buena y estamos pagando los errores, porque en la segunda somos el mejor equipo sin duda y mantener esa regularidad es muy difícil. Ojalá el play-off sea igual a la segunda vuelta y podamos conseguir los resultados que nos merecemos por entidad, club y ciudad". Si el equipo llega a arrancar un poco mejor "hubiéramos saltado a Segunda RFEF del tirón, seguro", manifiesta.

Al día y auditoría externa

Apenas mes y medio después de llegar al cargo, apunta que el aterrizaje está siendo "ilusionante. Es un grupo muy joven, con muchas ganas y en cierta manera todos están dando hasta más de lo que yo en un principio pensaba. Gente con mucha formación, muy del club y creo que tanto la opinión de gente que ya estaba como de socios nos lo dicen, que le estamos sorprendiendo, que están muy contentos y que la capacidad de esta junta directiva puede hacer que este club siga creciendo. Nuestra junta es de todos los socios y todas las peñas y por ellos vamos a darlo todo".

Pagos "Hay cosas que nos hemos ido encontrando y situaciones que hemos ido salvando ya, de hecho la más importante es que los jugadores están al día. También se ha encargado una auditoría externa"

Antes de ganar las elecciones, la candidatura de Sebastián Alonso de Medina expresó sus temores por la situación económica de la entidad. Días antes y coincidiendo con el partido ante el Ciudad de Lucena, "lanzamos un tuit que fue algo polémico, pero reflejaba la sensación que habíamos tenido cuando recibimos las cuentas del club. Una de las primeras medidas que hemos tomado es mandar una auditoría externa y en cuanto nos den los números podremos hablar con certeza y claridad. Hay cosas que nos hemos ido encontrando y situaciones que hemos ido salvando ya, de hecho la más importante es que los jugadores están al día, se están haciendo pagos de atrasos que había y en ese sentido la plantilla, cuerpo técnico y socios pueden estar tranquilos".

David Sánchez, su entrenador

Sobre el técnico, apunta que "es mi entrenador. Ya luego él determinará, pero las palabras que él transmite es que está feliz en la ciudad y en el club y eso a mí me tranquiliza. Es un chaval comprometido, de fútbol, que tiene a sus jugadores súper enchufados, que sabe que tiene el respaldo de la afición y que los partidos que plantea con los jugadores que tiene están dando unos resultados óptimos".

El presidente, además, cree que el técnico está avalado por el juego que practica el equipo, el mejor fútbol del grupo "ahora mismo y desde hace un tiempo. Creo que tenemos el mejor centro del campo, hacernos un gol es muy difícil, y aunque es verdad que hacer goles nos cuesta, con briega y empuje lo vamos logrando. A Pablo le dije en Ceuta que no se preocupara porque sus goles iban a ser importantes y el otro día (Utrera) lo fueron. Tenemos gente muy joven y con mucho futuro, ojalá muchos se queden con nosotros si logramos el ascenso, ahí Antonio Bello es el que marcará la pauta y él dirá quiénes son los jugadores de los que hay ahora que se queden tanto en Tercera como en Segunda".

Ciudad Deportiva "Es un objetivo que hay que plantearse porque un club con patrimonio es un club que crece. Los terrenos frente a Chapín no son buenos porque son pequeños a nivel deportivo"

Con respecto a Antonio Bello, dice que le recuerda a Edu Villegas, con el que coincidió en su etapa de directivo con Rafael Coca: "Lo veo como un hermano pequeño de Edu, en muchas cosas muy parecidos, sobre todo en el 24/7, en eso es igual. Conoce mucho el fútbol local, el de nuestro entorno, transmite mucho xerecismo y aparte es un hombre que además de haber sido nuestro capitán y un emblema, tiene mucho compromiso social con la Fundación".

Ciudad deportiva

A nivel deportivo, apunta que el club "creció en los años de Rafael Coca, ya sabemos lo que es la Segunda RFEF. Tenemos que mantener el organigrama de club, en establecer claramente los puestos y cargos de cada uno y a nivel de lo social, dándole visibilidad a todos los ciudadanos de Jerez o de las cercanías que lo estén pasando mal". Y con respecto a la Ciudad Deportiva: "Es un objetivo que hay que plantearse porque un club con patrimonio es un club que crece y a lo mejor la Fundación necesita ese empuje y que con nosotros va a tener y ya está teniendo". Eso sí, los terrenos frente a Chapín están descartados porque "a nivel de instalación deportiva no serían buenos porque por capacidad son pequeños y creo que, si no sigue sonando, es porque desde el propio ayuntamiento se ha descartado. Es verdad que nosotros también teníamos que haber presentado una documentación que realmente no estaba del todo completada. Con Íñigo, presidente de la Fundación, trabajaremos otras vías y quizá en ese sentido tengamos también que crecer".

Y en cuanto a crecimiento en número de socios, señala que "creo que no porque son súper fieles a nosotros, el que está con nosotros sabe qué es lo que somos realmente y a nosotros no nos hacen falta categorías, estar más arriba o más abajo. Si estamos en Tercera, seremos súper felices creyendo en lo que estamos haciendo, porque somos dueños de nuestro destino". A la afición le pide que "crea en su proyecto, ellos son los artífices de este club, cada uno tiene una valía importantísima para todos nosotros y si el domingo gana el equipo en Chapín, ellos son parte de esa victoria".

Cantera

El juvenil perdió la máxima categoría hace unos días y el filial de Primera Andaluza está a dos puntos de la permanencia a falta de la última jornada. Con respecto al primero "ha sido un palo. He visto los últimos partidos del juvenil y hay jugadores que potencialmente pueden estar el día de mañana con el primer equipo. Los resultados no han sido buenos, se han perdido algunos partidos que no tenían que haber perdido, quizá por falta de experiencia, pero lo han dado todo y Juan Carlos ha hecho un gran trabajo. Competíamos en una división muy difícil y con pocos argumentos.