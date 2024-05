Bello: "Estoy ilusionado con el play-off, no tenemos miedo a nadie y estamos en nuestro mejor momento"

Antonio Bello se convirtió en santo y seña del Xerez DFC desde su llegada al club como futbolista. Su experiencia le avalaba y en las seis campañas que defendió la camiseta azulina -llegó en División de Honor de la mano de Edu Villegas- se ganó a todos con sus goles, su calidad y por la forma de portar el brazalete de capitán que sus compañeros no dudaron en entregarle. Tenía madera de líder. Por eso, cuando Sebastián Alonso, actual mandatario azulino, le llamó para unirse a su candidatura a la presidencia del club como director deportivo no lo dudó. Y salió elegido.

Lleva apenas un mes al frente de su nueva parcela y le encanta, aunque "ahora que llega la parte importante de la competición me encantaría jugar. El que ha sido futbolista durante tantos años, se siente jugador toda la vida. Me toca sufrir desde fuera en otro papel".

Y desde fuera espera "ilusionado el tramo final de la temporada, queda lo más bonito y complicado. Nos restan tres partidos seguidos con el Pozoblanco muy complicados y eso todavía hace que la eliminatoria sea más complicada para los dos equipos. Si el del domingo fuese un partido en el que no nos jugásemos nada, pues todavía puedes hacer cambios, sacar un equipo diferente, jugar de otra manera, pero es que nos jugamos muchísimo. Hay mucha diferencia entre ser cuarto, tercero y hasta segundo, que es complicado, pero esto no deja de ser fútbol. Doy por hecho que el Lucena va sacar el encuentro adelante, pero...".

Sobre la eliminatoria, apunta: "Es un plato fuerte, los partidos de play-off son diferentes, puede suceder cualquier cosa, ahí da igual la dinámica, aunque es importante llegar con la flechita hacia arriba como nosotros llegamos. El factor campo influye y tenemos que intentar ser terceros como sea. No es igual jugártela allí que en Chapín y, además, el empate también te vale. Son muchas cosas, no es sólo el campo".

Y recuerda: "Para nosotros, los partidos ante Utrera y Pozoblanco es importante sacarlos adelante porque la dinámica es espectacular y queremos mantenerla. Los chavales, el cuerpo técnico y la afición se merecen la tercera plaza, que después de la primera vuelta que hicimos es para tenerlo muy en cuenta. Hasta hace pocas jornadas, teníamos incluso opciones de quedar primeros. Lo que han hecho es una locura".

Echa la vista atrás y recuerda que "en casa siempre hemos sido fuertes, el equipo no ha perdido, pero fuera nos costaba y hay que valorar muchísimo lo conseguido. Salir de una dinámica así, viéndote en la mitad de la tabla, es complicadísimo y ellos lo han logrado a base de trabajo, trabajo y trabajo y de creer en el míster y en su estilo de juego y en su forma de concebir el fútbol".

En el plano deportivo, los resultados lo dicen todo, pero también valora "de forma especial el trabajo psicológico del míster con un equipo tan joven, es que a ese aspecto casi le doy más importancia que al otro. Considero que es más complicado levantar esa faceta que la deportiva. Cuando estás en una dinámica mala hacerle ver a la gente que tiene que seguir creyendo, que tiene que seguir confiando en el estilo de juego y que todos estén con él a muerte desde el minuto es una locura".

"Nuestro bloque -añade- es joven y de cara al play-off es un arma de doble filo porque para algunos será su primera pase de ascenso, pero es que cuando ves la reacción de este equipo cuando salta al Chapín con seis mil personas es impresionante, es que salen a comerse el balón. Además, nosotros contamos con la ventaja de que nuestros veteranos son increíbles, saben llevar a los jóvenes. Marcelo, Oca, Carri y hasta Parejo, que es joven, pero tiene más experiencia, son un faro para los demás, saben de qué va esto. Ellos hace ver a los más jóvenes que es bueno estar motivado, pero no extramotivado porque eso es perjudicial".

Conoce bien al Pozoblanco y a la hora de dar las claves para meterle mano enfatiza que es un rival "muy complicado, especialmente en su campo. Fuera baja un poquito el listón, pero tampoco demasiado porque ha logrado resultados importantes, aquí en Chapín le ganó al Xerez CD y en Puente Genil empató a tres cuando iba perdiendo 3-1. Es un equipo muy difícil, que está hecho a la categoría, que juega de memoria porque lleva varios años con el mismo entrenador. Tiene armas fuertes que hay que saber contrarrestar y, además, tiene futbolistas muy interesantes".

Las dos primeras eliminatorias de la fase de ascenso son entre equipos del Grupo X y Bello lo tiene claro: "Como siempre decimos, vamos partido a partido. Si pasamos, ya veremos. Lo que sí creo es que el Grupo X es de los más fuertes de España y las dos primeras rondas, bajo mi punto de vista, son las más complicadas. Luego, en la tercera, ya te puede tocar de todo. El grupo catalán, por ejemplo, es muy complicado, pero los hay que son más asequibles. primero, el partido del domingo para intentar ser terceros y, luego, meterle mano al Pozoblanco y a ver qué pasaría. Miedo no tenemos a nadie porque hemos puntuado con los equipos de arriba, siempre hemos mostrado nuestra mejor versión y llegamos en el mejor momento de la temporada".

Está totalmente centrado play-off, pero trabaja de forma paralela en la planificación deportiva de cara a la temporada 24/25: "Todo lo consensuamos con el míster y contemplamos dos escenarios diferentes, el de Segunda RFEF y el de Tercera, pero estamos muy centraditos en lo que nos viene porque, como he comentado antes, nos jugamos mucho. Hay una buena base y yo no soy partidario de romper un vestuario que lo ha hecho tan bien, no soy partidario de echar a quince jugadores para tener que traer a otros quince. Los cambios drásticos te obligan a partir de cero y si tienes un bloque los jugadores que firmes se van a adaptar más rápido".

Y también muestra confianza plena en David Sánchez. "Su idea de juego me gusta, nuestro club es exigente y no vale sólo ganar. Muchos entrenadores y dirigentes nos han comentado que somos el equipo que mejor fútbol hace. Eso se ha conseguido en la segunda vuelta y, se ascienda o no, hay que valorar el cambio que ha dado el equipo, lo que ha evolucionado, lo que ha ilusionado a la gente... Nos ha faltado muy poquito para pelear la primera plaza, nos hemos dejado puntos en campo de rivales de la zona media-baja. El míster ha realizado un trabajado".

Lo de la afición lo define como "una locura. Me pasaba cuando era jugador y lo estoy viviendo ahora desde fuera. Siempre está ahí, por muy lejos que sea, sentimos el apoyo y para los chavales jóvenes es importante, es una forma de motivarse. Es una forma de tener claro que están en un club grande, en el que las exigencias son máximas".

A nivel personal, cambiar el balón por los despachos "lo llevo bien porque he vuelto a casa y estoy muy contento, lo tengo más fácil. Conozco al club a la perfección y el trato con el míster y con el cuerpo técnico ha sido maravilloso desde que he llegado. Estoy muy ilusionado y siento una gran responsabilidad por lo que conlleva este cargo, pero me está constando menos porque es este club, si hubiese ido a todo otro lo hubiese notado más. Estaba ilusionado por volver a casa y estoy de lujo. Tengo que trabajar las 24 horas para intentar hacerlo lo mejor posible".