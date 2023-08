Semana de 'Primera' para el Xerez DFC

El Xerez DFC encara su tercera semana de trabajo de cara al inicio del curso 23/24 con un ciclo de cinco días de entrenamientos -la plantilla tendrá el fin de semana libre- y dos nuevos test de pretemporada muy exigentes, los dos serán contra escuadras de Primera RFEF. Los azulinos se enfrentan este miércoles en El Palmar (20:00) al Atlético Sanluqueño y recibe el sábado al Ceuta al Pedro Garrido finalmente a las siete y media de la tarde y no a las ocho como estaba previsto para que el combinado caballa tenga tiempo suficiente de coger el barco de regreso en Algeciras.

La semana se presenta dura y David Sánchez tendrá dos nuevas oportunidades de ver en acción a sus futbolistas ante adversarios fuertes y muy rodados, ya que la competición en Primera RFEF arranca el domingo día 27. Tanto los de Antonio Iriondo como los de José Juan Romero han disputado varios amistosos y aprietan el acelerador para llegar lo mejor posible al estreno liguero.

Los primeros amistosos disputados, tanto el compromiso en el Pedro Garrido del pasado miércoles ante Unionistas, de Primera RFEF, como los dos del sábado en el triangular jugado en El Picacho contra Rayo, de Primera Andaluza, y el Estepona, de Segunda RFEF, dejaron buenas sensaciones en el entrenador azulino, que sigue buscando su once y pulir su esquema.

De momento, está repartiendo minutos, aunque hay jugadores con los que aún no ha podido contar por diferentes motivos. Oca, Ilias Charid y Beni arrastran problemas físicos, lo mismo que Guille Donoso, que además no entra en los planes de la entidad, lo mismo que Lolo Garrido. Rueda terminó con problemas el partido ante Unionistas y no jugó en Sanlúcar y el centrocampista alemán Fabian Burdenski sí que se estrenó frente al Rayo.

La plantilla, que aún no está cerrada y los técnicos esperan cerrar más refuerzos, ha entrenado este lunes por la mañana en Picadueñas y repetirá por la tarde en el Pepe Ravelo, mientras que este martes tiene previsto llevar a cabo una sesión única de trabajo en el gimnasio.