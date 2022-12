Sergio Martínez: “Las dos victorias deben ser un punto de inflexión para lo que viene”

Sergio Martínez, central catalán del Xerez DFC, llegó al club sin hacer ruido el pasado verano y se ha convertido en uno de los futbolistas que más minutos acumula junto al guardameta Quesada. Sólo se ha perdido un partido, el del Utrera por sanción, y está deseando de volver a pisar el verde.

El azulino destaca que "nuestro final de año fue el soñado, teníamos que maquillar un poquito la primera fase tan complicada de la liga que tuvimos. Logramos dos victorias seguidas y fueron muy importantes para coger fuerzas y confianza. Esperemos que sean un punto de inflexión para lo que nos viene".

El equipo está mostrando dos caras dentro y fuera de casa, como local no ha ganado y fuera es de los mejores. El defensa xerecista no encuentra explicación. "Nos lo han preguntado a todos muchas veces y no encontramos respuesta. No sé qué decir. El equipo plantea los partidos de la misma manera que cuando jugamos fuera, con la misma ilusión, pero no se nos están dando bien las cosas dentro de casa. Esperemos que el día 8 que volvemos a jugar en Chapín ante el Vélez cambie ya esta dinámica y empecemos a ganar, que estamos deseando, lo necesitamos".

Y esa situación le duele más porque "en esta categoría sacar los partidos de fuera es lo complicado, así que el equipo mimbres tiene, estamos haciendo lo difícil. Necesitamos hacer de Chapín un punto más a nuestro favor, de ahí la importancia de este primer partido del año. Tenemos que lograr que la gente venga asustada a nuestro campo".

Cuando se llevaban pocas jornadas de liga, el club apostó por un cambio de entrenador y Pérez Hererra dejó su puesto a Francis. Eso "se notó, pero es que nuestra plantilla era nueva, con muchos fichajes y siempre cuesta acoplarse. Nunca es fácil conocer tan rápido a los compañeros en el terreno de juego y también se notan los cambios, pero son cosas que pasan en el fútbol, que hay que aceptarlas. Con Francis estamos a muerte y también tenemos mucha ilusión por darle la vuelta a la situación, que creo ya hemos comenzado a lograrlo. Queremos hacer una buena segunda parte de competición, ojalá podamos disfrutar todos".

Bajo su punto de vista, la categoría "es igualada. Nos falta enfrenarnos a dos rivales y nos molesta más la situación en la que nos encontramos porque hemos competido con todos y hemos perdido partidos por deméritos nuestros, no por méritos del rival. Si el equipo está bien, está enchufado y hacemos lo que nos pide Francis, daremos la cara y se lo pondremos complicado a todos. Insisto, podemos hacer una segunda vuelta muy muy ilusionante".

2023 está a la vuelta de la esquina y tiene claro qué le pide al nuevo año: "Vamos a pedirle que fuera de casa seamos capaces de mantener el buen nivel que estamos ofreciendo y que los partidos de casa se conviertan en victorias por la afición, por toda la gente que nos sigue en el día a día y por nosotros mismos, que lo merecemos. Queremos que Chapín sea una fiesta cada quince días, que nos lo merecemos todos. Los jugadores somos los primeros que queremos disfrutar de todo esto y queremos hacer una segunda vuelta ilusionante y una campaña para recordar. Si ganar fuera ha sido impresionante por el apoyo e la afición, vivir una victoria en casa debe ser algo increíble y seguro que a partir de la primera tiramos para arriba".