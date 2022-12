Tres puntos de oro de penalti y en el descuento... (1-2)

Tres puntos de oro para el Xerez DFC en el descuento y de penalti. El cuadro azulino ha superado al Sevilla Atlético, un rival directo en la lucha por la permanencia, en el campo Jesús Navas al imponerse por 1-2 con un gol de pena máxima en el minuto 93. Carri dio el triunfo a los azulinos, que comenzaron perdiendo en una primera parte que regalaron. Manu Baeza a la hora de juego puso las tablas en una cita que abrió Hormigo en el 17'.

Los xerecistas siguen demostrando un excelente nivel lejos de Chapín y lograron su tercer triunfo a domicilio, después de los logrados ante el Atlético Sanluqueño, aún con Pérez Herrera, y en Granada y Sevilla con Francis. La victoria les permite tomar oxígeno y colocarse de manera provisional en la decimocuarta plaza con quince puntos. De ese botín, una docena de puntos los logró a domicilio.

Burdenski, titular

El Xerez DFC se jugaba mucho ante un rival directo y Francis revolucionó el once. Por cambiar, hasta apostó por jugar con una defensa de tres centrales. Con Quesada en la portería, en el centro de la zaga salieron Álex Rasines, Oca y Sergio Martínez, con dos carrileros, Hugo Carrillo, una de las novedades, y Ricky Castro, otra. En el centro, la otra gran sorpresa, Fabian Burdenski, titular por primera vez, junto a Joao, y en ataque, Javi Navas, Bello y Edu Salles.

El filial entró al partido mucho más concentrado y con más fe que el cuadro xerecista y no tardó en poner en apuros a Quesada, primero con un disparo de Hormigo fuera y luego con un lanzamiento de Carlos Álvarez que el meta despejó con apuros. A la tercera, la vencida. Hormigo abrió la lata de cabeza tras una falta botada por Carlos Álvarez. 1-0. Minuto 17.

Una vez más, los azulinos se colocaban por detrás y les tocaba remar para voltear el marcador. Sufrían sin balón ante un filial descarado, que imprimía velocidad al juego y buscaba robar rápido para sorprender a los visitantes, pero no lograban culminar sus acciones ofensivas.

Con muchas protestas por parte de los sevillistas al colegiado, que reclamaron mayor castigo para Joao y Burdenski por sus acciones, tocó a su fin un primer tiempo deficiente por parte de una escuadra xerecista que necesitaba mucho más ante un rival directo que le estaba ganando la partida en todos los aspectos.

Cambio radical

En el descanso, Francis dejó en la caseta a Javi Navas y apostó por Erik Aguado. El equipo regresó al verde con una marcha más y sabiendo lo mucho que había en juego. No podía dejarse los tres puntos y la decoración cambión de forma radical. De dominado pasó a ser dominador y a ganar terreno a un filial que se diluía ante el empuje azulino, aunque la primera oportunidad fue para el Sevilla Atlético con una contra que Carlos Álvarez no culminó por poco.

El entrenador azulino tardó poco en volver a agitar el árbol y casi de forma consecutiva se marcharon Burdenski, Ricky y Salles para que entraran Manu Baeza, José Ramón y Gianluca Simoene. El equipo ganaba muchos quilates en ataque y la igualada era cuestión de tiempo.

Tablas

Alberto Flores realizó un paradón a Simeone tras un remate de cabeza en el área pequeña de ariete tras un centro de Erik Aguado (60') y las tablas las puso un atento Manu Baeza en el segundo palo, que remató un saque de esquina bien lanzado por Antonio Bello, sólo un minuto más tarde.

El gol dio alas al Xerez DFC, que comenzó a creer en sus opciones de triunfo. Tras un aviso de Isaac en el 66', Bello respondió con un gran disparo con la derecha que se le marchó ajustado al palo. Los locales, de todos modos, no le perdían la cara al choque y acariciaron el 2-1 en el minuto 67. Quesada atajó en dos tiempos un lanzamiento de Pedro Ortiz.

Remontada

El crono volaba y el punto no era del todo malo, pero dada la situación del equipo en la tabla la victoria era vital. Los xerecistas controlaban, pero no terminaban de acertar a la hora de resolver. Y cuando todo parecía que el marcador no se movería, en el tiempo añadido, un claro penalti de Nuno a Simeone lo cambió todo. Carri, seguro, agarró el balón para ejecutar la pena máxima. Asumió la responsabilidad y anotó el 1-2. Ni le temblaron las piernas ni le pudo la presión de lo mucho que había en juego. Anotaba para dar a un equipo que regaló la primera mitad tres puntos de oro.