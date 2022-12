El Xerez DFC no puede fallar en su visita a un rival directo

El Xerez DFC afronta este sábado (18.00) en el campo Jesús Navas una de las dos finales que le restan antes de cerrar el 2023. Los azulinos se miden a un Sevilla Atlético que va a más con la imperiosa necesidad de sumar de tres, luego le quedará el reto de hacer daño al Utrera en el San Juan Bosco el próximo sábado 17.

La pésima dinámica en Chapín obliga a los xerecistas a no fallar fuera si quieren tomar oxígeno y no hundirse más en la tabla, ya que se van a ver las caras con un rival directo. El filial blanco era colista hasta hace pocas jornadas, pero con el cambio de técnico ha comenzado a ver la luz. Aún es penúltimo con 11 puntos, pero se ha colocado a uno de los azulinos, del Utrera y del Recreativo Granada.

Tras el revés encajado en Chapín ante el Recreativo, la semana ha sido dura para los xerecistas, pero han hecho propósito de enmienda y no piensan en otro objetivo que no sea sumar de tres.

Altas

Para este encuentro, Francis ha recibido buenas noticias durante la semana, ya que ha recuperado a dos de los tres jugadores que arrastraban problemas. Sergio Martínez está listo para ser titular y José Ramón, baja la pasada jornada, ha entrado en la convocatoria. Lo normal es que salga de inicio, aunque también el técnico podría reservarle y no forzarle si no está al cien por cien. Por contra, Rafa Parejo no llega.

En la lista, no hay sorpresas. Regresa Oca, una vez cumplido su partido de sanción, y se cae el centrocampista Rifat. Tampoco está Marcelo, aún recuperándose de su operación de ligamentos, pero ya con ficha.

El once

En cuanto al once, se esperan cambios. Con el regreso de Oca, Francis tiene variantes para la defensa, que van desde apostar por Oca y Alberto Durán como centrales y mantener a Sergio Martínez en el lateral a colocar a Oca y Sergio en el centro y a Ricky en el lateral izquierdo para que Durán acompañe a Joao en el centro. En la sala de máquinas, el barbateño no acaba de dar con la tecla y ya ha realizado varias combinaciones. Teniendo en cuenta que debe arriesgar, lo normal es que jueguen Joao y Durán, con Bello por delante, José Ramón en una banda y Erik o Ricky en la otra. En punta, Simeone y Salles se disputan una plaza. Que los dos salgan de inicio es complicado, pero no descabellado.

El filial, lanzado

Mientras, los de Antonio Hidalgo llegan a este compromiso con la moral reforzada tras su importante triunfo por 0-4 en el San Juan Bosco ante el Utrera, una victoria que el técnico calificó de "importante, el marcador reflejó lo que se vio en el campo. Este es el camino".

Y sobre el Xerez DFC, avisa que "es un equipo que está casi en nuestra misma situación y va a ser complicado. En casa, con nuestra gente, sabiendo que esto va a ser muy difícil, está todo muy igualado y lo tenemos que aprovechar".