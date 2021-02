Javi Tamayo: "El Xerez DFC es el equipo mejor trabajado de la categoría"

Javi Tamayo vuelve a sentirse futbolista. El guadalcacileño, actual jugador del Conil, ha estado alejado de los terrenos de juego siete meses por la fractura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que le obligó a pasar por quirófano. Reapareció casi por sorpresa contra el Xerez CD, también fue titular contra el Cabecense y el pasado fin de semana logró el tanto de la victoria de su equipo frente a la UD Los Barrios, que llegaba al Pérez Ureba tras haber derrotado al líder la semana anterior.

El punta asegura que “me vuelvo a sentir futbolista. Han sido siete meses muy duros, muy complicados, pero por fin se ha acabado esta pesadilla”. Y es que la rodilla derecha le lleva dando ‘ruido’ a Javi Tamayo desde que se lesionó cuando militaba en el Xerez DFC: “Fue una rotura parcial, no me operaron y la he ido arrastrando hasta que finalmente se rompió del todo”. Siete meses después “estoy perfecto, mejor que antes, tengo la rodilla al cien por cien”.

La rehabilitación fue por buen camino y Tamayo pudo reaparecer hace un mes contra el Xerez CD, siendo además titular: “Yo mismo me sorprendí porque me había incorporado al trabajo con el grupo esa misma semana. El míster consideró que tenía que jugar y yo encantado”, explica.

A la cuarta fue la vencida y contra Los Barrios anotó el único gol del partido. “Lo celebré con mucha rabia y con dedicatoria especial. Se cumplía justo un mes del fallecimiento por coronavirus de mi abuelo y se lo dediqué a él. Han sido meses muy duro,s pero ha merecido la pena, el esfuerzo siempre tiene recompensa y me noto que he vuelto al cien por cien. Me siento de nuevo futbolista, necesitaba volver a jugar y regresar a mi nivel”.

Gol de la victoria "Lo celebré con mucha rabia y con dedicatoria especial. Se cumplía justo un mes del fallecimiento por coronavirus de mi abuelo y se lo dediqué a él"

Recuperado "Han sido siete meses muy difíciles y duros, pero la rodilla está al cien por cien, mejor que antes y me siento de nuevo futbolista"

Chapín "Es un partido muy especial para mí y seguro que me sale la emoción, ojalá haya público, me gustaría reencontrarme con la afición"

Xerez DFC "No es el mejor momento para enfrentarnos a ellos, están en una gran forma y luchando por la primera plaza, es el partido más difícil que nos queda"

El Conil, próximo rival del Xerez DFC en Chapín, sólo ha perdido dos partidos esta temporada: en Los Barrios y en casa frente al Xerez CD. Los de Lázaro Canto tampoco se prodigan en victorias (2), pero sí en empates (10). Tamayo señala que “somos un equipo correoso, que nunca da un partido por perdido, ya lo hemos demostrado con equipos grandes rascando puntos contra el Ceuta, el Xerez DFC o el Xerez CD allí en su casa. Después de esta victoria el equipo va a coger moral y seguro que vamos a ganar más partidos. Estamos a tres puntos del Ceuta, que es cuarto. Los empates nos han mantenido a mitad de tabla y si logramos enganchar dos victorias seguidas nos podemos alejar de la fase de descenso”.

El delantero apunta que “somos un club humilde y a nosotros nos vale la permanencia y estar otro año en Tercera División. Metiéndonos entre los seis primeros ya no desciendes y si luego viene algo más, pues bienvenido. Pero si nos metemos en el grupo de abajo, pelearemos hasta el final, yo estoy convencido de que el equipo se va a mantener”.

Los amarillos visitarán Chapín la próxima jornada, un partido “muy especial” para Javi Tamayo debido a su pasado xerecista. Del partido comenta que “no es un buen momento para ir a Chapín, llevan dos o tres partidos muy buenos y están obligados a ganar porque están en la pelea por el liderato con el Xerez Club Deportivo. Yo estoy deseando llegar y jugar allí. Para mí es un partido especial, además por el tema de la lesión nunca me he podido enfrentar a mi exquipo y sería bonito. Es un partido que tengo marcado en rojo y seguramente me vengan muchas emociones. Ojalá haya público, si no sería una pena, me gustaría reencontrarme con la afición que tantos años me animó”, señala.

Añade: “Sabemos que va a ser un partido muy difícil, para mí es el equipo que está mejor trabajado de la categoría, va a ser el partido más difícil de los que nos quedan, pero nosotros confiamos en nuestro trabajo y sin ir más lejos el año pasado ganamos 0-1, ¿por qué este año no puede pasar lo mismo?”. Y pregunrtado por cómo ve a los dos equipos jerezanos, se reafirma: “El Xerez CD tiene un equipazo pero para mí, como equipo, veo más trabajado al Xerez DFC”.

El punta tampoco se olvida del equipo de toda su vida, el Guadalcacín: “Mi idea es retirarme allí, en el equipo en el que he crecido como futbolista y espero poder hacerlo dentro de unos años. A ver si hay suerte y consigue el ascenso”.