Teté logró en el Carlos Marchena el primer 'hat-trick' del Xerez DFC en categoría nacional

Teté, atacante del Xerez DFC, pasó a formar parte el sábado en el Carlos Marchena ante el Cabecense del selecto club de jugadores azulinos que han marcado tres goles en un mismo partido y, además, se ha convertido en el primero que lo logra en categoría nacional. Su equipo se impuso al cuadro sevillano por 0-4.

El atacante hispalense llegó al equipo a finales del pasado mes de octubre procedente de La Palma de forma curiosa. Realizó un gran partido con la escuadra condal en su visita a Chapín, aunque su equipo cayó por un contundente 4-1, y anotó para los suyos. Los técnicos azulinos se fijaron en sus cualidades y decidieron firmarle.

El jugador aceptó la oferta, recaló en el combinado xerecista y desde que aterrizó ha sido titular en todos los partidos que se han disputado desde entonces, siete. El gol se le había resistido, pero se destapó en Las Cabezas con tres de una tacada. Este curso ya lleva cinco, ya que en La Palma hizo dos.

Mientras, el centrocampista José Manuel Barba el 30 de abril de 2017, en la jornada 34ª del Grupo I de División de Honor, fue el último xerecista que había anotado tres dianas en una misma cita, pero aquellas fueron todas en Chapín. El cuadro azulino se medía al Rota y se marchó al descanso perdiendo por 0-2. En la segunda parte, apareció la figura del jerezano para rescatar a su equipo con una soberbia actuación. A la hora de partido, hizo el 1-2, sólo tres minutos más tarde estableció la igualada y en el 78' le dio la vuelta al marcador. El Xerez DFC acabó venciendo por 3-2.

El póker de Barba

Curiosamente, Barba es el único futbolista de la historia del club que ha marcado cuatro goles en una misma cita. Fue en un Xerez DFC, 7-Florida 1 disputado en Chapín correspondiente a la 23ª jornada de Segunda Andaluza de la campaña 15/16. Sólo dos jornadas después, en la 25ª volvió a hacer un 'hat-trick', esta vez en la goleada que los xerecistas le endosaron al Balón de Cádiz también en casa (9-0).

Al mismo club que Teté y Barba pertenecen Guille, que lo logró en un par de ocasiones, Pedro Herrera o Juan Rosillo. Todos delanteros que dejaron huella en la entidad por su implicación en las temporadas más complicadas.

Teté, feliz

Teté, como no podía ser de otro modo, se ha mostrado feliz por sus goles, pero también por el triunfo fuera de casa. "Me ha costado un poquito, pero estoy contento por marcar goles y ayudar al equipo, que es lo más importante".

Los azulinos se encuentran en un buen momento y encadenan ya cuatro jornadas sin perder, con dos victorias fuera de casa y eso está permitiendo al equipo "tener mejores sensaciones. Necesitábamos ganar para acercarnos a los puestos que queremos, la victoria ha sido fundamental".

El Xerez DFC parece haber dejado atrás su irregularidad y ahora, esperan que este triunfo tan contundente suponga "el punto de inflexión al que todos nos venimos refiriendo desde hace jornadas y que no acaba de llegar. Creo que si seguimos compitiendo de esta manera, seguro que las cosas van a cambiar y estaremos más cerca de conseguir lo que pretendemos".

El delantero este miércoles no podrá jugar con su equipo ante el Cartaya en Chapín (12:00) porque ha sido citado por la selección andaluza para disputar la Copa de las Regiones en Pozoblanco y el club optó por no aplazar la cita. Lo lamenta, pero confía totalmente en sus compañeros. "La verdad es que me da pena no poder jugar el miércoles, pero el club lo ha decidido así y nada. Tengo que seguir así y ayudar al equipo en los siguientes partidos, los compañeros lo harán bien".