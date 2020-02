Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, no encajó bien la goleada ante el San Roque, lamentó los errores en defensa, defendió la buena primera parte de su equipo y quiere pasar página y centrarse ya en el encuentro frente a Los Barrios del jueves en Chapín.

-¿Qué ha cambiado de la primera a la segunda parte?

-La primera parte ha sido muy buena, dominamos bien al rival y nos marchamos al descanso con la sensación de ser mejores que ellos, pero el fútbol tiene esto. En quince o veinte minutos hicimos todos los errores que se pueden permitir en una temporada. Regalamos goles y fue una pena. La primera parte fue competida ante un equipo muy difícil, al que no dejamos correr ni estar cómodos y llegamos bien por un lado y otro, tuvimos finalización. Luego, en cinco minutos de la segunda parte tuvimos dos errores que los puedes tener a lo largo del año nos han matado, nos han condicionado y hay que seguir. Seguimos en la misma posición, en 'play-off' y hay que olvidar este partido y quedarnos con la primera parte. No nos podemos desenchufar como lo hemos hecho después de esos dos errores porque ellos se crecieron.

-¿Qué buscaba con los cambios de Casares y Zafra?

-Ya era muy complicado. Después de tener los jugadores la sensación en la primera parte de tener el partido controlado, que eran mejores y verse perdiendo a los ocho minutos por 2-0 con dos acciones que te hacen daño, era difícil. Había que intentarlo, no nos quedaba otra. Sabíamos que si dejábamos espacios podía pasar y lo intentamos con Javi y Zafra. Había que ser valientes, hemos perdido un partido y veníamos de muchos sumando. Ya está, no pasa nada, hay que seguir trabajando que el jueves tenemos otro partido, queda una jornada menos y estamos en la misma posición, me quedo con eso. Quiero analizar bien lo que ha pasado porque han sido dos errores individuales que no tienen trabajo. Hacerles frente con 2-0 era complicado y nos hicieron goles en las contras.

-¿Cómo se levanta al vestuario después de la peor derrota en la historia del club?

-¿Es normal esa pregunta después de perder? Estamos todos jodidos pero insisto en lo que he comentado antes. El equipo está tercero y si cada vez que perdemos la vamos a hacer un mundo... Si no hubiésemos hecho nada perdiendo 2-0, nos encerramos en nuestro campo y apretamos nos quedamos así pero teníamos que arriesgar. Tienen un buen equipo y nos hicieron daño a la contra, hay que seguir. Hay que transmitir energía positiva y no hacer ese tipo de valoraciones.

-Desde fuera de la caseta se oían gritos, estaba muy enfadado...

-Es lógico que esté enfadado pero son cosas que tenemos que hablar dentro. No estoy contento con la segunda parte porque las acciones de los dos goles son totalmente evitables y luego el equipo agacha la cabeza y nos superan los regalos de los dos goles y, a partir de ahí, el partido se convierte en un ida y vuelta. Ahí ellos son muy poderosos, les he dicho que se pierde un partido, es una batalla y hay que seguir trabajando porque venimos de una buena dinámica, estamos bien posicionados. Ha salido todo mal y ya está, en cuarenta minutos hemos cometido posiblemente más errores a nivel individual que en todo el año. Hay que cerrar el capítulo y pensar en el siguiente, que es el jueves. Señalar a los jugadores que no han estado bien hay que hacerlo dentro, no fuera.

-¿Qué le ha parecido el San Roque?

-Lo he comentado durante toda la semana, del centro del campo para arriba tiene a un futbolista que no es de esta categoría y tiene muy buenos jugadores. Ha hecho un equipo casi entero. Insisto, la primera parte fue nuestra, les controlamos bien, fuimos mejores y en la segunda se encontró con los dos goles, buscó las contras, su fútbol, hacernos daño y lo hizo porque dejamos más espacios. El partido se rompió pero es un equipo fuerte y muy poderoso, por eso lleva lo goles que lleva en la segunda vuelta. Los dos errores nos condicionan.