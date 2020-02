Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, encara la semana de partidos con optimismo. Quiere ir paso a paso y no pensar en el Utrera antes que el San Roque de Lepe, pero sabe que los buenos resultados han dado a su equipo el plus que le faltaba para remontar el vuelo. Resalta el buen nivel del San Roque, cree que el partido va a ser complicado y aspira a lograr el liderato pero sin olvidar que "hay que ser humildes y trabajar muchísimo para sacar los partidos adelante porque cualquiera te pinta la cara".

-¿Cómo encaran el partido?

-Se presenta interesante, ante un rival que en casa prácticamente no ha perdido, lleva muchos meses sin caer en su campo y tiene unos números muy buenos. Se ha reforzado muy bien en diciembre, tiene buenos futbolistas y le ha restado puntos a casi todos los rivales de arriba, Ceuta, Betis, Ciudad de Lucena... Como digo siempre, nosotros también somos un equipo complicado de ganar y vamos con la fuerza y la ilusión de traernos los tres puntos. Es un encuentro que de sacarlo, el jueves jugamos en casa, nos daría un golpe de autoridad brutal. Tenemos una pequeña ventaja porque ya no es un partido a vida o muerte, ya estamos metidos ahí, tenemos unos puntitos de ventaja y hay enfrentamientos directos. A ver qué sucede.

-¿Se encuentra su equipo en su mejor momento?

-Esto es como todo, la seguridad de los puntos te hace crecer. Llevamos muchos partidos sin perder, tenemos la sensación de estar bien. El equipo entrenando está muy suelto, muy vivo. Sabemos que esto es una batalla a largo plazo, que vamos a perder y que el que menos tropiece es el que se va a meter. Hay que intentar que no sea un funeral cada derrota ni la de Dios cada victoria. Hay que seguir trabajando y se lo he comentado a los chicos, nos puede ganar cualquiera pero podemos ser primeros también. Esa es la mentalidad que debemos tener, hay que ser fuertes, competitivos y luchar por las primeras plazas. De todos modos, también debemos tener humildad, cualquiera en esta categoría te pinta la cara y te complica.

-¿Qué opinión tiene sobre el San Roque?

-Es un buen equipo y tiene a Abeledo, que es un futbolista de una categoría muy superior. Se ha reforzado bien antes del cierre del mercado y en casa sus números son muy buenos. Tiene un buen campo, no es una encerrona, no es un campo sintético, es de césped natural, se puede jugar al fútbol y nosotros sabemos jugar. Creo que se verá un buen partido, es un equipo vivo, dinámico, de esos que me gustan a mí. El domingo perdió en Coria pero es que alguna tienes que perder, también tuvo opciones, falló hasta un penalti cuando iba empatado. Lleva un par de meses compitiendo a un nivel altísimo y le ha hecho daño a los de arriba. Insisto, es un gran equipo con buenos jugadores que se va a enfrentar a otro buen equipo con buenos jugadores, veremos un gran partido.

-En una semana de nueve puntos, ¿el pleno es posible?

-Es muy complicado, tenemos dos salidas que son difíciles. San Roque y Utrera son rivales complicados y el encuentro de casa ante Los Barrios tampoco va a ser fácil, ellos también se están jugando sus cosas. Vamos a ir partido a partido, a intentar ganar el domingo porque por primera vez podemos pelear por el primer puesto. El sábado hay un Utrera-Ciudad de Lucena y a ver lo que pasa, la mejor manera para entrar en un 'play-off' es mirando hacia arriba y es la mentalidad, lo tenemos a un partido, a dos puntos. Vamos a ir a Lepe a muerte, a intentar traernos los tres puntos, vamos a un buen campo y a ver qué es lo que pasa.

-¿Qué le parece jugar domingo, jueves, domingo?

-Es una locura, no entiendo los motivos por los que el calendario está así, hay poco tiempo para la recuperación pero es lo que toca. Me parezco a Mourinho quejándome de la recuperación pero es así. Nosotros no estamos acostumbrados a tres partidos en una semana y también tenemos a jugadores que están saliendo de lesiones, será duro.