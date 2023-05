El Vélez cuelga el cartel de 'no hay billetes' para el partido contra el Xerez DFC

Al Xerez DFC le espera un ambiente hostil en el partido contra el Vélez que se disputa este domingo en el Vivar Téllez de la localidad de la Axarquía malagueña, encuentro que como el resto de la jornada arrancará a las 12 del mediodía y en el que los azulinos necesitan la victoria para mantener sus opciones de permanencia.

La semana ha venido marcada por la polémica decisión de no facilitar entradas para la parroquia xerecista, por lo que el equipo que entrena Romerito no va a tener el apoyo de sus aficionados en este duelo vital por la salvación. Durante los últimos días se ha producido un cruce de declaraciones por parte de ambas directivas. La azulina denunciaba la actitud de su homóloga al no poner a disposición de su afición un paquete de entradas para el choque y la del Vélez contestaba argumentando que se habían solicitado fuera de plazo. Esto enervó aún más a los rectores del XDFC, que contraatacaron con otro comunicado acusando a la directiva veleña de "faltar a la verdad".

Sea como fuere, no habrá presencia de aficionados del Xerez DFC dentro del Vivar Téllez más allá de las 25 entradas de cortesía que todos los clubes están obligados a ofrecer a sus adversarios. Además, la directiva del Vélez ha anunciado este sábado que cuelga el cartel de 'No hay billetes', por lo que el campo malagueño será una olla a presión, un elemento más que los xerecistas tendrán que sortear durante el encuentro.

🎟️ ¡ENTRADAS AGOTADAS! 🎟️ Este Domingo tendremos lleno en el estadio Vivar Téllez. Ahora más que nunca será nuestro fortín veleño. ¡A por los 3 puntos! ¡Juntos somos más fuertes! 🫂💪🆚 @XerezDFC🏟️ Vivar Téllez🗓️ Domingo 7 de Mayo🕛 12:00h#100AñosJuntos💙🤍💛🤍💙 pic.twitter.com/ybdADa7uXZ — Vélez Club de Fútbol (@VELEZCFoficial) May 5, 2023

En este sentido, varios futbolistas del Vélez han visitado esta semana algunos colegios de la localidad costasoleña para invitar a los niños al partido, entregándoles entradas para el choque de este domingo, un partido en el que los malagueños también se juegan mucho, ya que con 40 puntos aún no están salvados.