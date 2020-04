Villegas, director deportivo del Xerez DFC, "orgulloso" de luchar por el ascenso

Villegas, en declaraciones a los medios oficiales del club, resalta que "queríamos luchar por el campeonato para acabar primeros pero no va a poder ser, aunque hemos conseguido un sueño difícil y complicado. Seguiremos peleando para lograr un nuevo éxito para el xerecismo".

Pablo Lozano, presidente de la Andaluza, también ha ofrecido su versión sobre las medidas que pretende llevar a cabo la Española y cree que "todos los clubes en líneas generales están contentos con la finalización de la competición y que no haya descensos, hay diferentes opiniones en cuanto a las eliminatorias de asenso porque hay algunos clubes muy cerquita de los cuatro primeros. Hemos oído la opinión de todo el mundo y todas las propuestas se las vamos a trasladar a Rubiales".

La medida del 'play-off exprés' no ha caído bien entre bastantes equipos del Grupo X. José Juan Romero, técnico del Ceuta, ha asegurado en un debate en 'MuchoDeporte.com' junto a Josu Uribe, Diego Caro, entrenador del Salerm Puente Genil, y Jesús Galván, prerador del Utrera, que "no quiero ni creer que se vaya a desarrollar esta chapuza. Si le perdemos el respeto a los aficionados estamos muertos, la competición no se puede adulterar de esta manera".

Por su parte, Jesús Galván cree que "lo idóneo sería acabar la Liga regular para determinar quién es primero, segundo o tercero, pero si la Federación ha decidido esto hay que acatarlo", mientas que Diego Caro mantiene: "Espero que la Federación le dé una vuelta más al tema y escuche a los clubes. Hay que intentar que la decisión sea lo más justa y lo menos dolorosa posible para todos".