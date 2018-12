Edu Villegas da un importante toque de atención a la plantilla del Xerez DFC

Habrá más salidas de jugadores en el Xerez DFC en los próximos días tras dar la baja federativa a Jojo y Regino el pasado viernes. Edu Villegas, director deportivo de la entidad azulina, explica que los dos futbolistas han causado baja "por motivos totalmente diferentes pero siempre justificados. Llega un momento en el que la situación no es la deseada a nivel deportivo porque no se están cumpliendo las expectativas y hay que tomar medidas. Hemos decidido que sean ellos dos por el momento pero puede haber más movimientos, no descarto absolutamente nada. El mercado se cierra el día 31 de enero y queremos dejar solventado ese tema cuanto antes. Igual que hay salidas, se van a producir incorporaciones en los próximos días, eso es evidente".

Además, desvela que "me he reunido con jugadores importantes del vestuario y todos saben ya que hay que cambiar al dinámica y que culpables somos todos, nadie está libre de nada por mucho currículum que se tenga. Suelo mantener bastante contacto con los futbolistas y todos sabían que esto podía pasar porque se lo he comentado en más de una oportunidad. El nivel de exigencias es grande y todos tenemos que estar a altura que se espera".

Villegas resalta: "Han venido jugadores importantes, con muchas temporadas de experiencia en categorías superiores, pero si no cumplen hay que traer a otros futbolistas que sí lo hagan".

El XDFC en las últimas jornadas se ha alejado de las cuatro plazas que permiten disputar la fase de ascenso pero queda casi toda la segunda vuelta por delante. El director deportivo azulino no cree que el proyecto se tambalee ni mucho menos y pide "tranquilidad. Nuestro proyecto es ambicioso, pasa por estar lo más arriba posible y desde el club somos igual o más exigentes aún que la afición pero no nos podemos precipitar ni caer en el pesimismo. El objetivo desde el primer momento es lograr el mayor número de puntos posible y pelear por los puestos de arriba y en ello estamos, queda toda una segunda vuelta por delante".

El técnico Pepe Masegosa se encuentra en el punto de mira y hay un sector de la afición que pide su destitución. El director deportivo y la junta directiva, por el momento, lo tienen clarísimo: “Pepe tiene un aval importante, que es el ascenso a Tercera y su trabajo. La pasada temporada subimos con un margen importante de puntos y faltando varias jornadas. Es serio, profesional y está haciendo un gran trabajo junto al resto del cuerpo técnico. Está claro que hay cosas que él también debe mejorar y desde mi posición le comento lo que pienso y lo hablo todo con él. Es evidente que a mí también me gustaría que el equipo jugase mejor y que estuviese arriba pero a día de hoy tiene toda mi confianza para no ser cuestionado a las primeras de cambio. Si llega el caso, tendré que tomar la decisión por y para el bien de este club pero no es el momento".

En cuanto a la afición, Villegas pide "unión para que el proyecto, que es de los socios, siga adelante con firmeza. La pasada temporada sí nos pusimos como objetivo el ascenso pero esta campaña la meta es estar arriba e intentar pelear por los puestos de fase de ascenso. Claro que me duele como aficionado que no ganemos pero como profesional tengo que tener los pies en el suelo. Quiero más pero no debemos ponernos nerviosos tan pronto, queda tiempo”.