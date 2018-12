"La decepción es grande por posturas que rodean al club"

La junta directiva del Xerez Deportivo FC ha emitido un comunicado oficial en el que muestra su malestar con una parte del entorno que rodea a la entidad y que viene criticando en las últimas jornadas al primer equipo.

Aunque el comunicado no lo señala, a nadie escapa que el blanco de las críticas, más destructivas que constructivas, es Pepe Masegosa, entrenador del primer equipo, lo que ha contribuido a generar cierto ambiente muy negativo entre parte de la afición. La directiva pide que el diálogo con los socios sea cara a cara -asambleas, ateneos, en la sede social- y no a través de las redes sociales y recuerda lo competido y complicado que está el grupo esta temporada.

La directiva quiere huir de los errores habituales en este tipo de situaciones, cuando el caldo de cultivo puede volverse en contra de la entidad, para encontrar soluciones que de verdad sean beneficiosas y apuesta por mejorar la plantilla además de "reubicar técnicamente al equipo", todo ello teniendo en cuenta la estabilidad económica del club.

El comunicado oficial de la junta directiva del Xerez Deportivo FC es el siguiente:

Acabada la primera vuelta de la competición de Liga en la Tercera División Nacional de Fútbol, a la que nuestro club llega con 35 puntos y en octava posición. Siendo el mejor posicionado entre los que ascendieron el año pasado y por encima de equipos que estaban el año pasado en la Segunda División B, es el momento de hacer un pequeño resumen de este periodo; con sus aciertos y equivocaciones, con sus alegrías y malos ratos, pero con la seguridad de que todo se hace como se debe de hacer, con sentido de la justicia y la razón e intentando, y no sabemos si consiguiendo, no caer en los errores de siempre que han hecho tanto daño al fútbol.

Esta Directiva está en continuo dialogo con los socios, pero donde debe, en los Ateneos, en las Asambleas, en la sede social, en las oficinas del club, pero ni puede ni debe entrar en las redes sociales donde en la mayoría de los casos ni se sabe quién es el que escribe ni si es socio del Club. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo, pero la decepción es grande por circunstancias y posturas que rodean al Club, porque es lo mismo que tanto daño hizo al fútbol. Esto puede ir dirigido a ser el coto de los de siempre.

Se dijo y se repitió, que no había que tirarse los trastos este año, que se iba a luchar por estar arriba. Se apostó y se apuesta por acabar la temporada entre los cuatro primeros, pero también que era un año para disfrutar y competir y parece que no es así.

En circunstancias normales este equipo puede y debe luchar por esos 'play offs', pero cuando la presión se convierte en urgencias y angustias, esto no es positivo.

Con esta manera de pensar, el Club acabará en manos de los de siempre que les da igual todo y acabará siendo un proyecto roto. No seremos únicos en nada, porque no queremos serlo, convertiremos la grandeza de ser 3.000 en una debilidad. No se es consciente de lo difícil que es salir de Tercera. Hay que luchar por los 'play offs', y en eso estamos, luchando, y si hay que tomar decisiones se efectuarán, pero con argumentos y sentido de la responsabilidad. El ser dueño del club es ser responsable de él, dialogar, argumentar, que para eso estamos siempre a disposición, pero no la crítica por la crítica.

Sin intención ni mucho menos de creernos en posesión de la razón, el socio debe saber que lo es, responsable de sus actos y de sus acuerdos. De sopesar las argumentaciones, de ejercer el derecho a estar informado y decidir con conocimiento de causa. Lo cómodo para esta Directiva es hacer caso a las opiniones y buscar las decisiones fáciles que se llevan en todos los sitios y no solucionan nada. Pero esa no es la idea, no destrozar el proyecto, sino estudiar la situación y encontrar la solución más beneficiosa y menos traumática.

Esta Directiva va a intentar desde la serenidad no caer en los errores de siempre para conseguir ese plus que nos falta, analizando, aportando, debatiendo líneas de actuación, pero todo desde un prisma de unión y confianza.

Entendiendo y haciendo caso a la Dirección Deportiva, se apuesta por un nuevo esfuerzo por mejorar la plantilla, reubicar técnicamente al equipo, dotar a las líneas del mismo del potencial necesario que hagan mejorar a las demás. Y todo ello, luchando por la estabilidad y sostenibilidad económica del Club.

Pero todo ello, no desde la algarabía y los anuncios ostentosos, sino desde el trabajo diario, desde la preocupación del día a día por conseguir mejorar un equipo que, sin hacer una primera vuelta triunfalista, sí lo ha hecho decorosamente en el primer tercio de la clasificación.

Sin hacer caso a cantos de sirena ni a desacreditaciones sin argumentos... al servicio del Club, sin ningún interés particular al respecto y como siempre, al servicio de los socios, en los foros en los que estos deben de encontrarse. Y recordar, no olvidar, que este equipo es el mismo que apenas hace mes y medio ganó en Ceuta y, más importante todavía, salió aplaudido por los aficionados del equipo contrario del Mirador algecireño.

Como siempre, al servicio del Club y del Xerecismo.

La Directiva.