Edu Villegas: "Es un honor que José Pérez Herrera sea el entrenador del Xerez DFC"

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, destacó en la presentación de José Pérez Herrera como nuevo entrenador del equipo que "para mí es un honor, un privilegio y un placer, y hablo en nombre de Eduardo Villegas y en nombre de los 3.200 socios que componemos esta familia, que Jose Pérez Herrera sea entrenador del Xerez Deportivo Fútbol Club. El xerecismo, nuestra familia, anhelaba, deseaba, quería que nuestro entrenador fuera Jose Pérez Herrera y aquí está".

Añadía el dirigente jerezano que "aquí está y para mí es un honor poder trabajar con él, nos conocemos hace muchísimos años, su trayectoria la conozco a la perfección. Desde que estaba en el Sanluqueño B ese año ya le vi 12 o 13 partidos y a partir de ahí siempre he sido un admirador suyo y no solo yo sino muchísima gente de fútbol, muchísimos jugadores; no es normal que tanta gente y tantos jugadores y todo el mundo del fútbol elogien y halaguen tanto la labor de un entrenador, un entrenador joven, con valores, un entrenador preparado para gestionar; un entrenador que cuando yo me siento con él y le expongo el proyecto, de todo lo que éramos y todo lo que somos en el Xerez, él me expone el suyo, su forma de trabajar, que más o menos la conocía. Un entrenador joven, jerezano, con voz de mando, empatía, con todos esos requisitos que se necesitan para tener ese perfil y para venir a nuestro club, y teníamos toda la intención y el deseo de que fuera nuestro entrenador".

Villegas se dirigió al nuevo técnico asegurándole que "aquí vas a estar en tu casa, te vamos a proteger, a cuidar en todos los sentidos y repito que para mí es un honor trabajar con Jose Pérez Herrera en este proyecto, un proyecto de cantera, de ilusión, de trabajo, de constancia, de sufrimiento, por qué no decirlo, y le deseamos la mejor de las suertes y estamos muy contentos, muy felices y muy realizados de que sea el entrenador del Xerez Deportivo Fútbol Club. Vamos a trabajar, que ya hemos empezado, para intentar conseguir el objetivo del día a día, del partido a partido, y todos los puntos que él irá marcando desde su posición".