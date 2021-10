Edu Villegas: "El partido más más especial de mi carrera deportiva será el del domingo"

"El partido del domingo en Chapín entre el Xerez DFC y el Ceuta va a ser el más especial de toda mi carrera deportiva. La emoción va a ser máxima. Vuelvo a la que considero mi casa, a la que lo ha sido durante ocho años y en la que me he sentido realizado, querido, conseguí crecer a todos los niveles y en la que la afición siempre me demostró cariño, respeto y apoyo". Son palabras de Edu Villegas, primero portero y luego director deportivo xerecista hasta que el pasado verano decidió poner punto y final a su vinculación con el club azulino.

Tras su adiós al Xerez DFC al ser nombrado José Pérez Herrera mánager general de la entidad, en el club norteafriacano se encuentra "feliz. Me han recibido muy bien y también me siento querido y respetado. Estoy rodeado de gente que me da mi sitio y, además, el trato que estoy recibiendo por parte del presidente es exquisito. Es un hombre con unos valores tremendos y para mí, es un ejemplo de cómo gestionar y presidir un club. Le debo muchísimo. Su confianza en mí es plena y es de agradecer".

La afición siempre le ha mostrado un apoyo total, pero por el momento no se ha parado a pensar en el recibimiento que le puede brindar. "La afición del Xerez DFC siempre supera cualquier expectativa, durante mis ocho temporadas en el club se ha superado cada campaña. Es una situación especial, siempre me ha respetado y me ha dado cariño. Yo me entregué en cuerpo y alma al club desde el primer día y obtuve siempre estímulos muy positivos tanto a nivel personal como deportivo. Para mí, es soberana, es agradecida y no se le puede pedir nada. La sensación será extraña, todos los seguidores del Xerez DFC saben perfectamente que también van a tener siempre mi máximo respeto".

Sobre el verde de Chapín, espera un partido "complicado. El Xerez DFC está muy identificado con su estilo de juego y nos espera un encuentro rocoso. A los dos equipos nos tocará estar muy concentrados y nosotros tenemos que salir a ganar. Les respetamos al máximo y, además, ahora mismo se encuentra en un buen momento. Todos nos conocemos y nos tenemos muy estudiados, ya no hay secretos. Ojalá hagamos un buen partid".

Cuando se llevan disputadas seis jornadas de Liga, el Xerez DFC ocupa puestos de 'play-off', es quinto con diez puntos, y el Ceuta es noveno con ocho. Villegas considera que "es lo esperado. Conozco esa casa y ese club y las exigencias siempre son máximas. Es un club que siempre debe y tiene que estar en la parte alta por su masa social, infraestructura, por la ciudad y por el potencial. Ese ADN que siempre ha tenido el club no se debe perder nunca. Los dos equipos, como recién ascendidos a una categoría nueva, aspiramos a consolidarnos en la categoría sin renunciar a nada y quedan 84 puntos en juego, un mundo".

La categoría, en líneas generales, la considera "competida, muy bonita y será igualada. El Córdoba ha comenzado muy fuerte y, ahora mismo, está un escalón por encima del resto. De todos modos, como he comentado antes, queda un mundo y todo puede pasar. Hay equipos que ahora mismo no están en la parte alta y seguro que terminan recuperando terreno".