Edu Villegas se marcha del Xerez DFC. El director deportivo azulino ha anunciado este lunes en una rueda de prensa en Chapín que dice adiós a la entidad, a la que llegó como portero el año de su fundación y de la que se despide como máximo responsable de la parcela deportiva con el equipo en Segunda RFEF, objetivo para el que se le contrató.

Visiblemente emocionado, agradecido a todas las personas que han confiando en él, a la afición y a Ignacio de la Calle por su trato, fue directo y dejó claro que se marchaba porque nadie ha sido capaz de explicarle en qué situación quedaba tras el nombramiento por parte de la nueva directiva de un mánager general deportivo, que en ningún momento "me ha llamado y yo le fiché para este club". Más claro, agua.

Villegas, arropado por la anterior junta directiva, familiares, amigos y aficionados, desveló que "nadie se ha puesto en contacto conmigo para decirme qué rol iba a tener, he sido yo el que ha preguntado por mi situación. Ignacio de la Calle me ha pedido que siga, pero le he comentado que durante cuatro años he tenido la máxima potestad y que ahora no sería así".

"He antepuesto -añadió- siempre mi amor al club y los intereses de la entidad a los míos personales y a los daños personales que han habido, somos profesionales. Me marcho agradecido, pero también dolido. Esto, como dijo don Sixto de la Calle, es un club que no nació contra nada ni contra nadie, pero han habido personas que restan, que critican y que intentan destruir. Luego, la vida y Dios ponen a cada uno en su sitio".

La llamada de Ignacio de la Calle

Del mismo modo, quiso dejar claro que a él le invitaban a irse. "He tenido siempre la máxima potestad como director deportivo para lo bueno y lo malo y me he equivocado y he acertado solo y si ahora viene otra junta directiva, a cuyo presidente respeto, que quiere que el entrenador sea mánager general entonces yo como profesional debo tener personalidad para saber que mi situación y mi rol no están aquí".

Además, puntualizó: "Valoro la llamada del presidente y su interés, pero esto es una invitación a que me vaya. A Edu Villegas todo el mundo le conoce desde hace ocho años, no llevo aquí cuatro meses ni ocho. Soy trasparente siempre y considero que debo irme".

Renuncia a la indemnización

Con contrato indefinido como director deportivo, dice adiós "renunciando a cobrar cualquier tipo de indemnización, no voy a provocar un despido ni quiero generar daño al club. Antes de suponerle un gasto adicional al club que amo, me voy. Mi salida es la mejor opción. Esta es mi afición, mi casa y mi gente y me podía quedar, pero no soy de ese tipo de personas".

Sobre su relación con Pérez Herrera, nuevo mánager general, durante la temporada, ha sido "estrictamente profesional. Los dos teníamos el mismo interés y el mismo reto, ascender, y se logró".

Del nuevo mánager general también subrayaba que "nadie me ha dicho nada, ya lo he comentado. El único que ha hablado conmigo ha sido el presidente. Pérez Herrera no me ha llamado y me hubiera gustado. Yo como director deportivo le llamé para que fichara aquí. Yo fiché a José Pérez Herrera como entrenador de este club, como a todos los futbolistas y entrenadores que han venido durante mi mandato".

Ante esa situación se mostró más incrédulo que dolido porque "tampoco he querido pensar más de la cuenta. Cada uno es dueño de sus actos. La lealtad y la confianza se ganan, no se alquilan ni se compran. Me voy feliz y realizado por lo que he conseguido. Este club es exigente, no te da tregua, todos los años teníamos que quedar primeros o primeros".

El Ceuta, posible destino

Por último, no quiso desvelar si el Ceuta será su nuevo destino. "Estoy cerrando una etapa muy importante y en estos días ya veré las posibilidades. El Ceuta es un grandísimo equipo y ser director deportivo de esta entidad es un prestigio. Su presidente es una grandísima persona, pero ahora estoy centrado en esta situación y ya miraré por mi futuro profesional. Cuando entro al trapo, entro al trapo y como siga oyendo comentarios que no se ajustan a la realidad, volveré a dar otra rueda de prensa y ya no iré como lo he hecho hasta ahora, lo haré con granadas de mano, tanques, aviones y con lo que haga falta. No voy a permitir que se falte a la verdad ni que se me haga daño".