Jesús Viloita cede el testigo a Sebastián Alonso al frente del Xerez DFC

Jesús Viloita, presidente saliente del Xerez DFC, y Sebastián Alonso de Medina, nuevo dirigente de la entidad tras su triunfo en las urnas, han llevado a cabo en la tarde de este lunes un acto en la sala de prensa de Chapín en el que se ha producido el cambio de guardia.

Los dos mandatarios han estado arropados por integrantes de sus respectivas juntas directivas, por representantes de la Fundación Xerecismo en Libertad con Antonio Millán e Íñigo Pérez-Barbadillo al frente y, además, no faltaron a la cita ni Rafael Coca ni Ignacio de la Calle, los dos anteriores presidentes del club en sus diez años de vida.

Viloita, orgulloso

Jesús Viloita calificó la jornada de "bonita, ya que nuestro club es asambleario, popular, todos podemos elegir nuestro futuro y nuestro presente y deseo a lo mejor a la nueva directiva en este relevo, me alegra que Sebastián sea nuestro nuevo presidente y le auguro años de éxito. Para mí, ser presidente de este club ha sido un orgullo y una satisfacción".

Del mismo modo, dio las gracias "a mis compañeros de junta, a todos los patrocinadores, a todos los socios, a todos los colaboradores, al personal del club y a mi familia, a la que le he robado mucho tiempo en estos tres complicados años. Sólo tengo palabras de agradecimiento en mi adiós, lo he hecho lo mejor posible junto a mis compañeros. Si nos hemos equivocado, siempre lo hicimos intentado mirar por el Xerez" y le deseó al nuevo mandatario "toda la suerte del mundo porque será la de nuestro club. Seguro que lo hace bien porque viene con un grupo muy bueno de directivos".

El expresidente se queda "con los buenos momentos, lo negativo lo borro cuanto antes. He conocido a personas maravillosas, como Juan Carlos Corchado, y también otros como Pepe y el resto de compañeros de junta, que son trabajadores y buenas personas. Hay muchos xerecistas que lo dan todo a cambio de nada y ojalá podamos al final de temporada celebrar un ascenso".

En el debe, subraya que lo peor de su mandato fue "el descenso y algunos insultos que he recibido por parte de gente que me ha faltado al respeto. Es duro que tu padre, con 74 años, vaya a votar y tenga que oír insultos en la cola. Eso a mí me ha dolido, es que había partidos a los que no quería ni venir".

Alonso, feliz y optimista

Por su parte, Sebastián Alonso se mostró feliz, con energía y con ganas de comenzar a dar los primeros pasos. Echó en falta "la presencia de mi padre, que le había invitado, pero sabrá que estas gracias que voy a dar de inicio también van para él. Me siento halagado con la presencia de tantas personas, ya que algunas son muy queridas por mí, algunos son xerecistas que me han acompañado tanto en la grada como en reuniones especiales cuando era compañero de Rafael, Enrique y Tomás, también agradezco la presencia de miembros de la Fundación porque esto no es el trabajo de uno solo, es el trabajo de muchos. Y no me puedo olvidar ni de Antonio Bello ni de Fernando, que se ha podido escapar del trabajo".

Alonso tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a la directiva saliente porque "sé que habéis pasado malos momentos y habéis sido incomprendidos algunas veces y habéis recibido comentarios que se dan en el mundo del fútbol pero que no os lo merecíais a nivel personal. Habéis dedicado muchas horas y mucho esfuerzo a nuestro club y este trabajo cansa y quema".

Echó la vista atrás y aseguró que celebrar las elecciones "nos ha hecho más fuertes y hay que valorarlas como positivas, no han hecho daño con la temporada a punto de finalizar. Todos dimos ejemplo, supimos cada uno defender nuestros proyectos y al final, el socio libremente acudió a las urnas y votó. Ese ahora que somos uno debemos consolidarlo y entre todos, con mayúsculas y en negrita, debemos hacernos fuertes e ir de la mano para trabajar por este club. De ese modo, podremos salir adelante".

Su junta

Recordó que su junta es "joven, con muchas ganas, con mucha lealtad a su club, con mucha fuerza y si dejamos a cada uno trabajar en su área, como aprendí de Rafael, podemos seguir avanzando" y volvió a destacar la importancia que tiene para él "el socio en este proyecto, en este caso como me enseñó mi buen amigo Enrique Clavijo. Ellos son fundamentales aquí y hay que darle participación y visibilidad, hacerle vivir el día a día del club. El ser socio no es un regalo, es un compromiso y cada uno debe saber hasta donde tiene que llegar". Igualmente, se refirió a la "transparencia, que es básica y clave para que el funcionamiento del club sea bueno. Hay que explicar por qué se hacen las cosas, eso será vital".

Área deportiva

En el área deportiva, se deshizo una vez más en elogios hacia Antonio Bello y Álvaro Orúe porque "tenemos a los mejores en el verde, uno a cargo de la dirección deportiva y el otro al frente de la cantera, conocen perfectamente este mundo, con lo difícil que es" y tampoco se olvidó de sus gestores en las áreas económica y comercial e hizo hincapié en recuperar las relaciones "con Ayuntamiento y Diputación, que están un poco perdidas". La Fundación también la considera clave para potenciar las relaciones con todas las asociaciones de la ciudad. "Nuestro club es especial y este área social debe ser una de las más importantes. Hay que recuperar nuestro ADN".

Plano económico

A nivel económico, "vamos a realizar una auditoría interna para saber el estado real de nuestro club y en ello Dictamen 3 tendrá mucho que ver con nosotros. Lo que sí afirmo es que esta semana, y la promesa está hecha, el primer equipo y el cuerpo técnico cobrarán los atrasos de febrero y cobrará el mes de marzo y también lo harán los entrenadores de la cantera".

Incorporación de nuevos directivos

Y para "seguir creciendo y multiplicando" desveló que "se han entablado conversaciones con miembros de la otra candidatura 'Todo X Ti', a la que hay que agradecer todo su empeño y su voluntad de ayudar al club. Las cosas marchan por buen camino y alguno estará con nosotros. Estamos muy ilusionados, aunque sé que el camino, por mi experiencia anterior, es largo y tedioso, pero las satisfacciones cuando llegan son enormes, como los dos ascensos y el casi ascenso de Marbella. El fútbol gasta y desgasta, pero también te da mucho y queda mucho por sentir y por avanzar con la ayuda de todos".