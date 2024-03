Sebastián Alonso, nuevo presidente del Xerez DFC

Sebastián Alonso de Medina ya es nuevo presidente del Xerez DFC. El candidato de 'Queda mucho por sentir' se ha impuesto a Paco González, al frente de 'Todo X ti' en unos comicios muy igualados, de los que los xerecistas han salido reforzados. Un total de 1.134 socios han ejercido su derecho al voto en una jornada marcada largas colas. Alonso sumó 647 votos por los 481 de González. Hubo 6 votos en blanco y ningún nulo.

La jornada resultó un éxito de participación, ya que el 36% de los socios 3.132 que podían acudir a las urnas lo hizo, con un porcentaje muy similar al de los primeros comicios de la historia de la entidad, en los que salió elegido Rafael Coca.

La fiesta democrática de los socios azulinos arrancó a las diez de la mañana y pocos podían pensar que votar no les iba a resultar fácil. Desde primera hora, las colas fueron importantes, ya que sólo había una mesa con una urna. La mesa electoral, compuesta por Juan González Padilla (presidente), Bienvenido Sena González (secretario) y Juan Carlos Barrero Coto (vocal) se multiplicaba, pero le era imposible acelerar más su labor, teniendo en cuenta que tenían que atender también los votos delegados.

Hubo socios que aguantaron estoicamente en la cola, pero hubo otros que se tuvieron que marchar sin poder apoyar a su candidatura por la larga espera y mucha gracia no les hizo. Además, hubo otros que se encontraron con la desagradable noticia de no poder votar porque no aparecían en el censo. Entre ellos, Alejandro Cazalla uno de los integrantes de la lista de Paco González. Iba a ser el último socio en hacerlo antes de que lo hiciesen los integrantes de la mesa electoral.

El último voto se emitió a las 22:11 y el recuento duró más de hora y media. Minutos antes de las doce de la noche, el presidente de la mesa electoral leyó el acta. Poco antes, un grupo de aficionados azulinos que estaban congregados en la sede para aclamar a su nuevo presidente, comenzó a corear el nombre de Sebastián Alonso. El nombre del ganador se filtró poco antes de concluir el recuento.

El buen ambiente reinó en todo momento entre los representantes de las dos candidaturas y todos coincidieron al destacar que "el xerecismo ha demostrado una vez más su madurez y estás más vivo que nunca".

Algunos jugadores de la primera plantilla como Javi Díez, Hugo o Álvaro Martínez que son socios también quisieron participar en el proceso electoral. No todos los días se pertenece a un club que puede elegir a sus rectores.

Sebastián Alonso "Es para sentirnos orgullosos de todo lo que hemos conseguido, toca disfrutar, pero también debemos empezar a trabajar ya"

Sebastián Alonso, el ganador de la noche, se mostró tan feliz como sereno: "Ha sido un día largo, intenso y, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido a la hora de ejercer el voto, ha sido bonito. Es lo que esperábamos todos, un día de fiesta para el xerecismo. Nos acordamos de todos, de los que han venido a votar y de los que no han podido. Es para sentirnos todos orgullosos de todo lo que hemos conseguido".

Sus primeras sensaciones como presidente son "muy bonitas, el proyecto que ahora se inicia es interesante. Tenemos al equipo metido en play-off y soñar es gratis. Espero que todo cuaje como tenemos planteado y pensado y que podamos sentirnos orgullosos. Desde hoy, empezamos, aunque lo primero que vamos a hacer es celebrarlo y disfrutar de este momento. Insisto, hemos ganado todos, aquí el club es el que gana porque todos tenemos el mismo sentimiento".

Sus primeras palabras hacia Paco González fueron de "agradecimiento por su trabajo y por su esfuerzo. Lo que ha hecho es sumar y multiplicar para que el xerecismo crezca. En esta oportunidad, nuestros socios me han elegido a mí, pero tenemos que empujar todos".

A los socios les lanzó un mensaje "optimista. Quiero que tengan la esperanza que se puede conseguir lo planteado en el proyecto, transparencia, ambición, ganas, coraje y mucha profesionalidad. Nos toca empezar a trabajar desde ya cada uno en su área. No es fácil porque estamos al final de temporada, pero estoy tranquilo y lo estoy porque confío en cada uno de los miembros de mi junta directiva. Creo que nos merecemos esta oportunidad, los socios nos han votado porque se han dado cuenta que el proyecto puede cuajar. Hacia falta aire fresco y vamos a abrir esa ventana para que entre".

Paco González "Estoy contento porque ha ganado el Xerez DFC y a Sebastián le he dado la enhorabuena, sabía que había ganado antes del recuento"

Por su parte, Paco González encajó la derrota con deportividad y confesó sentirse "bien. Estoy contento porque hoy ha ganado el Xerez Deportivo FC. Somos un club ejemplar por la libertad de elegir y la paciencia por las colas. Sólo tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que han participado por su compromiso, a los socios que nos han votado y agradecido a esos tres compañeros que han estado en la mesa electoral todo el día, desde las nueve de la mañana hasta ahora, que son las doce de la noche. Lógicamente, también tengo que dar las gracias a mi equipo. Nos lo hemos pasado bastante bien, han trabajado como jabatos y se lo han currado. Lo bonito de este club es eso, que tenemos libertad para elegir".

González desveló que "a Sebastián le he dado la enhorabuena, antes de recontar los votos ya sabía que había ganado porque la mesa fue recomponiendo las cajas con los nombres de cada uno y ya se notaba la diferencia. Él me ha dicho que todos somos unos y, insisto, el que gana es el Xerez DFC. Aquí estamos para lo que nos necesiten".