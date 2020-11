El Xererz DFC B visita al Ubrique con el objetivo de sumar un nuevo triunfo

El Xerez DFC B se ha estrenado pisando fuerte en Primera Andaluza, con dos triunfos en los dos encuentros que ha disputado como local. El objetivo que se marca este domingo (12:30) en su visita al Ubrique Unión Deportiva en el Antonio Barbadillo es pelear por una nueva victoria, que sería la primera como visitante, para conservar el liderato del subgrupo 2.

Los azulinos tienen un partido pendiente, el de hace dos jornadas ante el Trebujena, y se desplazan a la localidad serrana tras imponerse en las instalaciones de La Granja al Chipiona por 3-2 en un partido bastante competido.

Francis, técnico azulino, cuenta esta semana con los futbolistas que normalmente trabajan a las órdenes de Pérez Herrera con la primera plantilla, ya que no hay Liga en Tercera División. De este modo, César, Basto, Beni y Curro Rivelott están en su lista de convocados.

El entrenador del filial explica que "esta semana la primera plantilla no juega y es importante que los jóvenes compitan con nosotros, para ellos es positivo tener minutos, ya que no es lo mismo entrenar que jugar. Todas las semanas hablo con Jose y valoramos la situación de los futbolistas, existe mucha comunicación entre todos".

Sobre el rival, advierte que "es un buen equipo. La pasada temporada jugó el 'pla-off' de ascenso a División de Honor, mantiene el bloque y el partido va a ser muy complicado, como todos en esta categoría. Nadie regala nada y hemos ganado los dos partidos que hemos jugado pero no nos podemos relajar, hay que mantener la dinámica de juego y resultados".

Bajo el punto de vista del barbateño, su equipo "es bueno, no se arruga y se está adaptando bien a la categoría, que es complicada. Hay jugadores veteranos y con experiencia y no es fácil. Hay que ir partido a partido y disfrutar de cada jornada porque tal y como está la situación no sabemos cuándo nos puede tocar parar, como nos sucedió hace dos jornadas cuando se aplazó el partido en Trebujena".