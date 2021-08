Alberto Durán: "Tenemos un gran equipo, le competiremos a cualquier rival"

El centrocampista arcense Alberto Durán ha sido presentado este martes como nuevo futbolista del Xerez DFC en las instalaciones del Centro Médico Montealto, uno de los patrocinadores de la entidad azulina. Han acudido al acto el presidente del XDFC, Ignacio de la Calle; Juan Carlos Ramírez, responsable de la cantera; y el gerente de la clínica jerezana, Eduardo García Atienza.

Alberto Durán puede jugar tanto en el centro de la defensa como de mediocentro, versatilidad que a buen seguro le reportará minutos a lo largo de la temporada, si bien hasta el momento no ha podido debutar con el equipo xerecista debido a una rotura fibrilar que sufrió durante la primera semana de entrenamientos.

El futbolista de Jédula ya se ha incorporado este martes al trabajo con el resto de compañeros y ahora confía en coger rápidamente el tono físico para ponerse a la altura del resto de la plantilla, aunque es consciente de que el parón provocado por la lesión le hace partir con una rémora con respecto al resto de jugadores.

-Alberto, ¿cuánto le queda para que le podamos ver en los terrenos de juego?

-Lo primero de todo, quiero agradecer al club la confianza y el apoyo que me ha dado desde el principio. Llevamos un mes y no tengo queja ninguna. Tanto en el tema deportivo, como por la afición y las instalaciones, esto es de superior categoría y estoy muy contento. Con respecto a la lesión, gracias a Dios estoy bien, ya he completado el entrenamiento con el equipo. Me lesioné a los pocos días y tuve una rotura en el cuádriceps y fue bastante grande para las sensaciones que tuve. Pero bueno, ya estoy recuperado y con ganas de jugar ante la afición.

-Como ha comentado Juan Carlos, puede actuar tanto en el centro del campo como en el puesto de central. ¿Dónde se ve más cómodo?

-No tengo preferencia. Me siento cómodo en ambas posiciones. También es verdad que depende de las características de juego que quiera presentar el míster, pero no tengo ninguna predilección.

-¿Cómo está siendo esa adaptación a lo que pide Pérez Herrera?

-Muy cómodo. Las ideas están clara y es un juego que a mí me gusta bastante. También los compañeros desde un principio me han hecho sentir uno más y al final eso es importante para poder adaptarte.

-Evidentemente, la lesión implica que vaya a partir con cierta desventaja, pero ¿qué le ha comentado el entrenador? ¿Le ha transmitido tranquilidad?

-El míster suele trabajar bastante esos temas. Habla con los jugadores. Es verdad que parto con algo de desventaja por la lesión, pero con trabajo las cosas irán bien. Por mi parte no va a faltar.

-¿Cómo ve la categoría nueva?. El inicio es con equipos potentes.

-Al ser nueva, está todo un poco en el aire, pero creo que venga quien venga tenemos las cosas claras y sabemos qué tenemos que hacer. Hay un grupo bastante completo. Vamos a competirle a cualqueir rival.

-¿Y a qué cree que aspira el equipo esta temporada?

-Creo que tiene que aspirar a lo que quiera porque tenemos un gran equipo. Es verdad que tenemos que ir partido a partido. El nivel va a ser alto, pero tenemos que aspirar a lo que nos propongamos