Camacho: "No me arrepiento de la decisión que tomé, era la mejor para el equipo"

José Manuel Camacho, portero del Xerez DFC, ha pisado este jueves por primera vez el césped del Pepe Ravelo tras la lesión que sufrió en enero y que finalmente provocó que cediera su ficha a Marc Fraile. El meta roteño ha realizado varios ejercicios suaves y ha concluido su jornada con carrera continua alrededor del Anexo. Este viernes volverá al gimnasio para retomar los ejercicios de fortalecimiento de su aductor izquierdo. El objetivo es trabajar con el grupo en unas tres semanas.

El guardameta azulino está "bastante contento" de cómo va evolucionando de la lesión y afirma que ha pasado semanas "muy duras porque lo que más le fastidia a un futbolista es una lesión y estar apartado del campo. No es plato de buen gusto estar así".

En un último día de mercado de fichajes frenético, Camacho conoció el 31 de enero pasado que su lesión era más grave de lo previsto y al club le surgió la posibilidad de reforzarse con Marc Fraile, para lo que tenía que dar de baja a un futbolista mayor de 23 años. El meta tuvo que tomar una decisión "muy dura y difícil de digerir porque era decir adiós a la temporada", pero asegura que "no me arrepiento, fue lo mejor para el equipo y tomé la decisión con todas sus consecuencias. No era una lesión de larga duración y mi primer objetivo era estar bien para poder ayudar al equipo en el último tramo de la temporada a primeros de abril, pero se dieron muchas circunstancias para al final tener que tomar la decisión de dejar la ficha. Ahora toca trabajar para estar al cien por cien, para demostrarme que estoy a tope, es una lesión muscular que no me va a impedir seguir jugando al fútbol y quiero estar a tope de cara al futuro y si Dios quiere estar aquí muchos años más".

A la espera de conocer su futuro

En efecto, José Manuel Camacho acaba contrato con el club azulino y la entidad aún no ha movido pieza para ofrecerle la renovación. El portero espera saber pronto su futuro para mayor tranquilidad aunque se centra en la recuperación: "Todavía no hemos hablado, estamos esperando un poco a la evolución de la lesión y espero que más pronto que tarde sepa de mi futuro, eso me dará tranquilidad a la hora de trabajar. Es una situación que me preocupa, que está ahí y tengo ese runrún en la cabeza de qué va a pasar. Pero lo que quiero primero es recuperarme, estar al cien por cien físicamente y demostrar que puedo seguir aquí muchos años".

En cuanto al equipo, Camacho señala que en Ceuta se vio "al equipo que todos queremos. Sí es verdad que el último partido aquí en casa contra el Panadería Pulido nos costó porque veníamos de una dinámica de perder con Las Palmas y esas ganas de ganar nos jugó alguna mala pasada en los primeros minutos. Se sacaron los tres puntos, que era lo que más urgía y en Ceuta las sensaciones que dio el equipo fueron muy buenas".

Ahora, los azulinos afrontan dos partidos seguidos en Chapín que podrían significar un salto en la tabla en caso de sumar los seis puntos, aunque el portero prefiere centrarse "en el más inmediato. Parece un tópico pero es que es así, tenemos que basarnos en el día a día, trabajar duro e intentar que Chapín siga siendo un fortín".