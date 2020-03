-Llega el derbi xerecista...

-Un partido bonito, el partido más importante porque es el más cercano. Ya estamos en esos 30 últimos puntos, 10 últimos partidos, nosotros queremos meternos, queremos pelear ese play off y lógicamente en casa es muy importante sumar todos los puntos que podamos. Aparte de la rivalidad y de lo especial que es el partido, clasificatoriamente sea el Xerez el que venga o sea el Ceuta, el partido es muy importante para nosotros. Queremos seguir peleando, seguir metidos ahí, llevamos todo el año peleando, llega el final de la temporada y estamos muy ilusionados con poder conseguir esa plaza de play off y pelear el ascenso, es lo más importante.

-Es un partido con otros condicionantes, diferente a los otros.

-No tiene nada que ver. Alrededor de ese partido hay muchas cosas que no van relacionadas con el juego, no es un partido más, un partido normal de 90 minutos. Hay una serie de componentes que lo hacen diferente pero bueno, a nivel clasificatorio para nosotros lógicamente es un partido de esos diez últimos, partimos metidos ahí arriba y queremos seguir peleando.

-¿En un derbi hay favorito?

-No hay favoritos. Bueno, en casa siempre tienes una ventaja de jugar de local. Me acuerdo siempre de Jesús García Barrero, un psicólogo que trabajó con nosotros en Mareo que ya murió que decía que no entendía por qué el futbolista en la condición de local jugaba de una manera y el equipo en la condición de visitante, sea por el entorno, juega de otra. Es una cosa que me quedó grabada, él no venía del fútbol, venía del baloncesto, que juegue igual en casa que fuera, en balonmano lo mismo. Y decía 'en fútbol jugáis fuera y jugáis 30 metros más atrás para empezar'. Pero bueno, es un partido diferente, creo que no hay favoritos. Ellos vienen en el mejor momento, nosotros tenemos muchas ganas de ganar. Sabemos que nos van a meter en muchas dificultades pero nosotros también vamos a intentar meterles en todas las dificultades, que cada uno juegue con sus armas.

-¿Ha notado que es una semana diferente en el club, en la afición, en los jugadores?

-Sí, todo el mundo tira. En la ciudad todo el mundo tira para un lado o para otro, aunque se haya quedado indeterminado creo que este partido no va a dejar indiferente a nadie. Hay gente que no se ha decantado por ninguno de los dos equipos pero le gusta el fútbol, en Jerez gusta mucho el fútbol, y la gente ve que es un partido diferente, bonito de ver. Hay gente que ya elegido un lado, hay gente que ha mantenido el otro lado y a la gente que no ha elegido, que se ha quedado un poco en el medio, creo que también le va a hacer ilusión ver a los dos competir.

-Es la primera vez que vive este partido. ¿Cómo lo lleva personalmente?

-Igual, con tranquilidad. A intentar poco a poco recuperar a la gente y trabajar. Creo que las semanas de este estilo, cuanto menos carga le metas a los jugadores, a los futbolistas, mucho mejor. Además, veníamos de tres partidos, de jueves y domingo, con gente como Javi Casares, como Antonio Bello, que venían de lesiones. Adri también está muy tocado de la rodilla, ha sido una semana con la primera parte de recuperar un poquito a la gente y a partir del miércoles empezar a trabajar para un partido que no hace falta motivar a nadie, un partido que es diferente. Pero tampoco ha habido mucha cosa diferente, veremos el vídeo del rival mañana, hemos visto el vídeo nuestro... Lo que hemos hecho todas las semanas.

-El calendario entra en las 10 últimas jornadas, se reduce el margen de error.

-Para todos, y hay mucho enfrentamiento directo. Se van a repartir muchos puntos, todavía queda mucho y hay mucho enfrentamiento directo, hay calendarios muy complicados. Ayer el Athletic estaba eliminado en el 80, le estaba pegando un baile el Granada de la leche y la final la va a jugar el Athletic. En el fútbol de aquí a aquí pasamos rápidamente. Hay que tener tranquilidad, disfrutar del momento, del equipo, de la situación del equipo y tener la ilusión del play off. Siempre digo lo mismo, creo que esa ilusión tenemos que mantenerla, estar todos muy juntos. Vamos a pasar momentos buenos, momentos malos, pero creo que si mantenemos bien la línea vamos a pelear esa plaza que no tiene que ser una obligación permanente porque al final lo que hacemos es que hay gente que retrae su rendimiento. Hay gente que tiene experiencia y no, pero hay gente que toda esa presión de domingo a domingo... Creo que si sabemos llevarlo bien vamos a pasar momentos difíciles y momentos buenos y al final es una escalera que si somos capaces de seguir subiendo vamos a conseguirlo.

-De cara al tramo final lo primordial es poder contar con todos...

-Vamos a ver a ver si podemos recuperar al nueve, a ver si podemos tener por lo menos a uno de los dos, a Mika. El otro día leía que me quejaba mucho porque no tenía '9', pues evidentemente. Tener dos delanteros centro y no poder disponer de ninguno es muy mala leche, por lo menos tener uno de los dos para poder competir, tener una referencia. Ni Javi (Casares) ni Bello, Amin está con el problema de los abductores... Nos cuesta tener una referencia, se echa de menos. A ver si podemos recuperarlos. Creo que Mika igual podemos recuperarlo para tenerlo algunos minutos el domingo y Antonio tenerlo ya para Lebrija unos minutos y eso nos va a dar mucha fuerza. Tener las referencias ahí arriba para poder jugar con ellas.

-¿Tiene opciones Mika de ser titular el domingo?

-Qué va. La posibilidad de Mika es tenerlo; no ha roto, ha tenido una elongación que eso es un aviso y está empezando la fase de carreras. Con nosotros no ha trabajado y es poder tenerlo en el banquillo, que podamos tener una posibilidad si se nos tuerce el partido, tener un delantero centro para fijar ahí un poquito y tener con Javi con otro tipo de jugadores, otra historia. Pero de inicio imposible.

-¿Y Amin?

-Amin está con el tema de los abductores y es lo mismo, para 90 minutos... Está con ese problema de pubalgia que tiene permanente, el problema es eso, que para 90 minutos creo que lo iba a notar. Amin en 30 minutos trabaja, es muy agresivo, muy fuerte. En ese sentido iba a estar motivado por lo que es el partido y por lo que es todo, y es un jugador que queremos utilizar el domingo.

-¿Tiene opciones Sergio Narváez de ser titular?

-Todos tienen posibilidades. Menos Antonio Sánchez, Amin, Mika y Adri, que está castigado, el resto todos tienen posibilidades. Sergio es muy buen profesional y ha salido porque se lo ha comido Goma, que ha estado muy bien. Sergio ha estado bien durante muchos partidos, luego ha tenido y un pequeño bajoncito, hemos cambiado con Goma a partir del Antoniano y bueno, la juventud de Goma, el trabajo de Adrián, Goma por delante, Álex (Colorado) por detrás... El equipo funciona, el equipo empezó a sumar victorias, a sumar puntos, está ahí arriba y es la ley del fútbol. Yo sé que él eso lo entiende. Tiene posibilidades, lógicamente. Hay una plaza libre por Adri y él es uno de los posibles para entrar.

-¿Hasta qué punto trastoca los planes la baja de Adri?

-Ya sabéis lo que pienso de Adrián, me gusta tenerlo siempre en el campo, siempre. Es un futbolista que te da seguridad, te da estabilidad, son de esos robots. El parón también le ha venido bien, está con una rodilla hecha polvo, en los dedos del pie... Está como una señora mayor, tiene un juanete, está hecho un Cristo. No ha entrenado en toda la semana, le ha venido bien parar y vamos a recuperarlo bien para Lebrija. Si me dan a elegir no es el partido que prefiero que descanse pero el otro día lo tuve que retirar faltando media hora porque no podía con todo lo que tenía, hizo un esfuerzo, que yo se lo agradezco, brutal. Está pinchándose para jugar y creo que le ha venido bien parar. No solo para mí, para cualquier entrenador creo que es un jugador muy importante.