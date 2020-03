Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, aboga por la deportividad en el derbi, que no se repitan incidentes como los de la primera vuelta en La Granja y que impere el respeto, sobre todo teniendo en cuenta que es un partido que va a ser seguido más allá de la ciudad.

El preparador asturiano cree que "tenemos que ser ser listos todos: vamos a estar muy controlados no solo por Jerez sino por todo el fútbol. Es un partido diferente, a nivel nacional ya también me mandan mensajes. Creo que tenemos que ser listos, por encima de todo está la ciudad, está el fútbol. Cada uno ha elegido: unos han elegido mantenerse, hay que respetarlo; otros han elegido otro club, hay que respetarlo. Y punto, nada más. Creo que tenemos que dar una imagen espectacular del partido, dentro del campo pegarnos bocados todo lo que podamos, ir a muerte con respeto al reglamento y que gane el que tenga que ganar. Y que el que gane que sepa ganar y que el que pierda que sepa perder y las dos aficiones deben demostrar que por encima de todo hay una ciudad detrás de nosotros que es la vuestra, que es Jerez".

El técnico del Xerez DFC subraya que "tenemos que ser muy inteligentes porque repito que al final, salir en un informativo porque nos pegamos unos, otros o porque hay lío en el campo o en la grada creo que eso no favorece a nadie. Hay que respetar. Yo desde que he llegado tengo gente del otro Xerez, voy por la calle, me hablan, me comentan... Yo entiendo a la gente que se ha quedado y entiendo a la gente que ha hecho otro club. Hay que respetarlo totalmente, tanto a uno como a otro. No hay ningún tipo de problema".

Así, Uribe aboga por que el derbi "tiene que ser una fiesta, cada uno defendiendo a su equipo y nosotros en el campo peleando como leones los dos equipos y nada más. Que gane el que tenga que ganar y que al final se hable de fútbol, de lo que se tiene que hablar, y no de otra cosa. Y creo que va a ser así sinceramente, creo que no va a haber ningún tipo de problema, un escenario magnífico y eso es lo que tenemos que hacer".