Rafael Coca, presidente del Xerez Deportivo FC, y Edu Villegas, director deportivo, comparecieron tras anunciar García Tébar su dimisión y dejaron patente su sorpresa por la marcha del entrenador manchego, al que intentaron convencer para que recapacitase sin conseguirlo.

Edu Villegas explicó que "nuestro entrenador Andrés García Tébar nos ha comunicado que presentaba la dimisión. Evidentemente es una situación ahora mismo impactante pero como personas profesionales y transparentes que somos venimos aquí a dar la cara al xerecismo y a decir lo que ha pasado hace unos minutos, a bote pronto y sin más respuestas. Simplemente nos ha dicho que ha dimitido", añadiendo el director deportivo que "mi relación con él es extraordinaria, excepcionalmente extraordinaria. Estamos impactados porque obviamente es una situación complicada, inesperada y hemos intentado por todos los medios que recapacitara y que nos dijera los motivos. Como ha dicho, no está siendo feliz. Es un hombre de suma experiencia en el mundo del fútbol, de muchísimos años, pero lleva una serie de días y semanas sin ser feliz en el plano humano y personal y no puedo decir más. Simplemente y sinceramente estoy diciendo lo que nos hemos encontrado".

Rafael Coca añadía que "hace 10 minutos que nos lo ha dicho. Ha sido de sorpresa, de sopetón. Creo que incluso los jugadores no sabían absolutamente nada. Él nos ha comentado que ya lo tenía decidido desde antes del partido, lo tenía decidido y nosotros hemos intentado que dé marcha atrás y dice que lo ha dicho ya en rueda de prensa y que esto no consiste en una pataleta de decir me voy y decir ahora vengo y ahora me quedo, no. Lo tenía decidido, meditado. Nos ha comentado que no es feliz, que está con mucha ansiedad, que no sabe lo que le pasa. Sus circunstancias personales él las sabrá pero que no se llevaba mal con nadie, ni con los jugadores ni con el cuerpo técnico".

Por supuesto, de sustituto para el banquillo aún no había nada: "Nos ha cogido a todos de sorpresa. Afrontar el partido del domingo, otra cosa no podemos hacer. Ya pensaremos y meditaremos lo que tenemos que hacer", explicó Rafael Coca, y Edu Villegas añadía que "ahora mismo estamos un poco tocados sentimentalmente y humanamente porque es una persona que lleva trabajando con nosotros mucho tiempo y tenemos una excelente relación".