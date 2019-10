García Tébar dimite "de manera irrevocable" y se marcha del Xerez DFC

"Acabo de presentar la dimisión de una manera irrevocable con lo cual en estos momentos, me la acepten o no, dejo de ser entrenador del Xerez". Andrés García Tébar sorprendió a todos en la sala de prensa después de la victoria del Xerez DFC ante la Lebrijana, triunfo que coloca a los azulinos segundos en la clasificación. Pero el entrenador manchego tenía decidida su marcha antes del partido en Chapín y así lo comunicó tras el 3-0, primero a Edu Villegas, director deportivo, y luego a los futbolistas en el vestuario antes de hacerlo público ante los periodistas.

García Tébar, que no quiso preguntas, añadía sobre su decisión que "quería, cómo no, aprovechar esta situación primero para dar un millón de gracias a mis futbolistas, que como personas y como jugadores es de lo más excelentes que me he encontrado; hacerlo por supuesto con el cuerpo técnico, también de lo mejorcito con lo que he trabajado en los muchos años que uno lleva en esto del mundo del fútbol; a mi directiva, a mi presidente; en especial sin lugar a dudas a Edu Villegas, que es el que confió en mí y el que me trajo; a vosotros, que me habéis tratado siempre con mucho cariño, con mucho respeto y con muchísima educación; y cómo no, a los aficionados, que desde el primer día que llegué me han acogido como uno más, he sentido su cariño y su apoyo. Pero llega un momento en el que uno tiene que ser feliz y yo en estos momentos no lo soy. Y en este caso, me duele. Esta es mi despedida. nada más, agradecerle a todo el mundo mi estancia, que ha sido una maravilla pero las cosas tienen un inicio y un final. Forza Xerez".

"Uno tiene que estar contento y feliz en su trabajo y yo, para aportar todo lo que el Xerez merece y requiere, no lo estoy", fue la despedida de García Tébar, que deja el banquillo del Xerez Deportivo FC. El club se queda sin entrenador y a pocos días del siguiente partido, el domingo en Córdoba.