El Xerez DFC pretende que La Juventud le conduzca al triunfo ante el Coria

El Xerez DFC quiere más. Tras el triunfo en Lucena después de dos derrotas seguidas busca la semana perfecta. Para ello, el segundo paso es superar mañana (12:00) en La Juventud al Coria, un cuadro sevillano que va a más y que se ha instalado en la zona noble de la tabla con 17 puntos, sólo dos menos que los azulinos. Tienen la baja de Serrano, sancionado.

El partido será diferente para los xerecistas, que tienen que cambiar de escenario. Están obligados a abandonar Chapín por la resiembra para jugar en La Juventud, un campo que tampoco está en las mejores condiciones para la práctica del fútbol, con todas las connotaciones que eso conlleva.

Pepe Masegosa, técnico azulino, no ha querido prestarle más atención de la debida y no lo quiere considerar una excusa. Espera que el agua que está cayendo no deje el césped impracticable para no tener que cambiar mucho el guión y que la afición responda.

Además, el XDFC encara el choque con un punto más de motivación. Tras la derrota del Cádiz B en la Ciudad Deportiva ante el Sevilla C con un gol en los últimos compases del partido, si se queda con la victoria acabaría la jornada empatado a puntos con los amarillos. La cuarta plaza se antoja complicada por la diferencia de goles.

EL DATO Normas de acceso a La Juventud El XDFC informa a sus socios que para el partido de hoy ante el Coria solo se abrirá la grada principal de La Juventud, ya que las otras están clausuradas. Habrá tres puertas de acceso. Los socios de Tribuna y de los palcos entrarán por la número 3, los de Preferencia por la 2 y los de Fondo por la 1. Además, sólo se abrirá una taquilla, junto a la puerta número 1, a partir de las once.

Para esta cita, el técnico tiene buenas y malas noticias. Por un lado, el preparador azulino recupera al extremo Antonio Bello, que cumplió en Lucena el domingo el encuentro de castigo que le cayó tras ver la quinta cartulina amarilla ante el Córdoba B. Por contra, pierde a dos pilares bastante importantes en labores defensivas. El central Rojas, con una rotura muscular, estará un par de semanas de baja, y el centrocampista Jorge Herrero está sancionado por acumulación de amonestaciones. El guardameta José Manuel Camacho continúa con su recuperación tras su intervención en la mandíbula.

En cuanto al once, todo dependerá de las rotaciones o no que pretenda realizar el técnico azulino en una semana con tres citas. En la portería, repetirá Juan Flere, que debutó el domingo y no encajó goles y, salvo sorpresa, Bello regresará al ataque azulino o pegado a la banda si Masegosa recupera el 4-2-3-1 o por dentro si repite con tres centrales.

En función del sistema, Adri Rodríguez acompañará a Regino y Joaqui atrás o adelantará su posición a la medular para colaborar con Rodri, que se perfila como titular por la sanción de Herrero. En el lateral izquierdo seguirá Juan Gómez y en el derecho, tanto Padilla como Marcelo tienen opciones de salir de inicio.

Álex Colorado es fijo por dentro, lo mismo que Javi Casares, que anotó su primer gol con la camiseta azulina en Liga, y Adrián Gallardo, que volverá a ser el referente en punta.