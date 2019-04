Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, pide olvidar la derrota de El Rosal y centrar toda la atención en la "final" contra Los Barrios del próximo domingo en Chapín.

-¿Qué valoración hace del partido con el Cádiz B?

-Era un partido encaminado al 0-0 pero una jugada a balón parado, una jugada aislada y en este caso un error individual, nos hacen un penalti y lo que ha supuesto es que llevábamos 28 jornadas sin perder, llevábamos 10 sin encajar gol, se ha complicado la situación y está claro que ahora es mucho más difícil, mucho más complicado, todo se ha comprimido más pero también es cierto que aún con ello, tenemos algo que yo creo que a todo el mundo le gustaría, aunque en este caso Los Barrios, que es el próximo rival, nos lleve dos puntos en la actualidad, pero seguimos dependiendo de nosotros y esto hace 12 o 13 jornadas posiblemente lo hubiéramos firmado. Lo que sí que tenemos es que dar un carpetazo a esto, olvidarnos y a partir de ahí centrarnos absolutamente toda la capacidad y el esfuerzo en el próximo partido que tenemos en Chapín.

-¿Cómo vio la jugada decisiva del partido, el penalti?

-Justo en ese momento estaba hablando con el segundo una situación y la verdad es que no lo he visto. Y lo que sí que me dicen, incluso en este caso mi jugador, intenta decirle al árbitro que ha sido desplazado, lo que le ha producido una falta de descoordinación y ha hecho que tocara el balón con la mano. Pero la verdad, sinceramente, es que no puedo decir porque ya te digo que no he podido verlo.

-¿Cree que hubiera sido más justo el empate?

-Sí, digamos que los números han reflejado lo que ha sido el partido. Estábamos los dos equipos con las defensas más sólidas que hay en el grupo, el Cádiz B incluso más allá porque probablemente sea de los equipos menos goleado del fútbol español, y la verdad es que ocasiones claras, ya obviamente al final pero eran esos minutos en los que daba igual que te hicieran un gol o te hicieran dos, pero mientras ha habido partido es que creo que no ha habido ninguna ocasión clara: hemos sufrido muchísimas faltas y ellos a balón parado le sacan muchísimo rendimiento... Pero ya digo que no había habido una situación clara. Sí que es cierto que quizá ellos hayan tenido algo más de posesión que nosotros y poco más. Ya digo que lo triste de esto es que el árbitro no pita esa situación y al final te hacen gol y de poco valen ya las quejas que puedas tener.

-Lo mejor es que el Xerez DFC sigue dependiendo de sí mismo a falta de tres jornadas pero el partido con Los Barrios es una auténtica final...

-Sí, está claro. Es una palabra que solemos utilizar mucho, yo siempre digo que una final es cuando no hay más, y evidentemente está claro, quedarían seis puntos pero por las connotaciones que tiene el partido está claro que para nosotros es una final.

-¿Cree que para clasificarse para la fase de ascenso al Xerez DFC le va a hacer falta ganar los tres partidos que quedan?

-Posiblemente. La verdad es que sí, después de cómo se ha dado la jornada, las exigencias son tales que a nosotros posiblemente sí que nos obligue a ganar esos tres partidos. De todas formas, añado que nosotros somos un equipo distinto, diferente: el otro día veía que solamente en Jerusalén, en Israel, había un equipo que se había creado en la misma situación que el nuestro, pertenecían a otro club y por una serie de circunstancias al final fundaron los propios socios un club como el club nuestro. Y digo esto porque aunque no hace falta, porque sé que la afición nuestra es muy inteligente y tiene mucha experiencia en esto, sí hacer un poco un llamamiento a esa situación. El que nos haga diferentes es porque, repito, nosotros somos todos, y hablo desde aficionados, directivos, cuerpo técnico, somos un equipo especial en el que todos formamos, nunca mejor dicho, una familia. Y evidentemente tenemos que estar para las buenas y para las malas, y lo que sí que tengo muy claro es que hago este llamamiento desde aquí porque sé que van a responder pero en este caso se lo pido y que me disculpen, los necesitamos porque con ellos, todos juntos, somos muchísimo más fuertes, no tengo ninguna duda.