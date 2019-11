El Xerez DFC que quiere Josu Uribe

Josu Uribe, nuevo entrenador del Xerez Deportivo FC, comenzó a inculcar su idea de fútbol a la plantilla azulina en el entrenamiento del pasado lunes, intenso para los que no jugaron el domingo contra el Betis B. Después de ser presentado a los futbolistas y una charla en la que trazó las líneas maestras de lo que quiere que sea el equipo, el técnico asturiano pasó al trabajo de campo en el Pepe Ravelo, donde comenzó a entrenar el juego vertical por las bandas, sucesión rápida de centros y remates a portería que quiere que sean el ADN de su Xerez DFC.

Y es que Uribe tiene claro cómo quiere que juegue el cuadro azulino bajo su batuta. El técnico explica que en su idea de fútbol, sus equipos son "muy intensos, muy dinámicos, muy rápidos, muy veloces. Creo mucho en la velocidad, en las transiciones rápidas, en ese tipo de fútbol".

Y también tiene claro que, según los informes y lo que ha visto, los futbolistas del Xerez DFC se adaptan al estilo que quiere que adopte el equipo: "Cada uno tiene que jugar con lo que tiene; cuando llegas a un club tú puedes tener una idea de fútbol pero si te ponen todo lo contrario entonces lógicamente es complicado. Después de analizar la plantilla, aquí tenemos un perfil de futbolista y encaja un poquito en la idea que yo tengo de buen control de juego pero que a la vez seamos capaces de hacer transiciones muy rápidas, que lleguemos rápido por fuera, muy dinámicos. Ese es el fútbol que a mí me gusta: apretar, presionar arriba, ser capaces de robar muy rápido y de transitar muy rápido. Esa es la idea".

Sin duda, con futbolistas de banda como Bello, Jacobo, Zafra o Casares y lanzadores como Álex Colorado o Sergio Narváez, el nuevo técnico va a tener dónde elegir para poner en práctica su idea, que "se la he transmitido a los futbolistas ya. Creo que tenemos gente dinámica arriba, rápida, para poder hacer daño. Tenemos laterales también ofensivos que pueden llegar bien por fuera y tenemos gente dentro con calidad capaces de sacar el pase bueno. Creo que podemos encajar en lo que yo quiero".

Eso sí, Uribe también deja claro que toda esta idea ha de adaptarse a los futbolistas con los que cuenta: "Lógicamente si luego no se da ese nivel tendré que adaptarme un poquito al nivel de la plantilla pero creo que lo que tengo en la cabeza, busco un fútbol dinámico, vertical, que lleguemos por fuera con mucho centro, con mucha llegada, creo que lo podemos conseguir con este perfil de equipo".

De igual forma, el nuevo técnico xerecista asume las dificultades que se va a encontrar el equipo: "Va a ser duro. Va a ser duro porque en esta categoría los equipos que vienen aquí no vienen como el Betis a jugar sino todo lo contrario, a que tú no juegues. Entonces, no va a ser fácil. Hay que estar preparados para todo: para partidos como el del domingo pasado y partidos con rivales que no te van a dar nada, que van a hacer su partido y eso hay que respetarlo también y hay que combatirlo. El equipo que venga aquí a encerrarse va a hacer su trabajo y hay que intentar combatir eso para sacar los partidos y ganar, que es lo que para lo que estamos".