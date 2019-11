Josu Uribe, nuevo entrenador del Xerez DFC, agradeció en su presentación las palabras de Rafael Coca, presidente del club, y de Edu Villegas, director deportivo, y dejó patente tanto su ilusión en esta nueva etapa que recién inicia en su carrera como su ambición por conseguir los retos que se ha planteado el club: entrar en el play-off y lograr el ascenso a Segunda B. El técnico asturiano firma hasta final de temporada con opción a continuar en caso de ascenso.

-¿Qué valoración hace de su fichaje por el Xerez Deportivo FC?

-Sinceramente, estoy muy contento de estar aquí, de estar en una ciudad como esta, y agradecer la confianza que han depositado en mí. El hecho de que una persona se desplace como ha hecho Edu (Villegas) y me ofrezca un proyecto, él respira el club por todos los lados según lo cuenta y como lo vive. Yo esta ciudad y este club lo conocía de todas las veces que he venido aquí y la verdad es que tenía ganas de un proyecto bonito más que estar peleando; te llegan cosas de Segunda B, equipos evidentemente que no van bien, que quieren mantenerse, pero tengo ganas ya de trabajar en un proyecto que pueda conseguir algo, que tenga ilusión, que haya una afición detrás. Creo que esto reúne muchas cosas para un profesional; la categoría, independientemente. Yo siempre digo que hay clubes que no están en su categoría. No creo, Jerez, la ciudad y el fútbol no están en Tercera División, no es una ciudad ni un fútbol de Tercera División y eso hay que cambiarlo, intentar cambiarlo entre todos.

-¿Qué puede esperar la afición de Josu Uribe?

-Yo lo único que puedo prometer a la gente es trabajo, evidentemente. Vengo para intentar meter a este club arriba, vamos a pelear esas cuatro plazas; intentar a toda costa meternos en esas cuatro plazas y afrontar esos play off, si lo conseguimos, con todas las garantías posibles. Les he dicho a los jugadores que con trabajo, con ilusión y con esfuerzo: la camiseta sola no juega, hay que jugar todos los partidos en todos los campos, campos buenos y campos malos. Tenemos un buen equipo evidentemente, quien diga lo contrario miente y tenemos todas las posibilidades del mundo: una ciudad, una afición, un club que nos deja trabajar... Yo creo que hay muchas cosas a favor para conseguirlo y ojalá desde mi profesionalidad, mi experiencia y las ganas que realmente tengo de hacer cosas pues os pueda ayudar y podamos poner este club y esta ciudad donde realmente se merece, ese es el objetivo y es por lo que estoy aquí".

"Vengo para intentar meter a este club arriba, eso me motiva más que no tener presión"

-¿Qué fue lo que más le atrajo del proyecto?

-Todo en general. Edu la verdad es que el proyecto lo siente tanto que lo explica y lo vende muy bien. Sigo al Xerez porque controlas el fútbol; a Andrés lo conozco de la época del Melilla; a Edu lo conozco; a Antonio Tejero, que es un preparador físico que es de aquí y tengo buena relación con él... Es un club que sigues y lo tienes ahí en mente, estás cerca de él y sabes de la seriedad del club. Cuando las cosas se hacen bien el fútbol es un boca a boca y la gente habla muy bien del club, los futbolistas que han estado en el club. Eso te anima también a poder dar un paso al frente. Una ciudad, un estadio como este, la afición... Pues todo eso al final el profesional lo valora. El problema que he tenido y que a mí eso me deprime, quizá como has estado a un nivel alto, es cuando llegas a un club en el que hay muy poca presión, muy pocos medios, poca afición, a mí es una cosa que no me gusta. A mí me gusta que me aprieten, me gusta que haya gente, me gusta que haya medios, me gusta chocar y apretar. Es lo que me gusta, es exigente pero es lo que les he dicho a los futbolistas, estamos en un sitio exigente pero eso es muy bueno en el fútbol y en la vida, que te exijan. Creo que así siempre estás con las orejas para arriba y si nadie te dice nada al final te acomodas y aquí no se puede uno acomodar. Hay que competir, hay que salir con esa camiseta a defenderla siempre. Intentaré estar arriba, eso me motiva más que ir a un sitio más tranquilo que no haya esa presión.

-Estuvo en Chapín en el partido contra el Betis Deportivo. ¿Qué le pareció el equipo?

-Ayer vi un partido de play off prácticamente. Si entramos en ese play off, que vamos a entrar, ningún rival va a ser mucho mejor que el Betis. El equipo creo que compitió, el empate creo que es justo por lo que se vio. La pena es lo que hablábamos en el palco, que no es lo mismo empatar tú en el minuto 95, te hubiese dado un subidón, a que te empaten en el 92, es una pena eso porque se te van dos puntos importantes. Ellos tienen muy buenos futbolistas, muy buen nivel pero creo que el equipo estuvo a nivel. No fue un partido extraordinariamente fantástico de fútbol, fue muy competido y muy difícil pero el equipo nunca estuvo por detrás del rival y dio la cara al partido. Creo que se pueden mejorar muchas cosas, se lo he dicho a los futbolistas; también llevan dos semanas en las que están un poco, aunque han salido los resultados: la marcha de Andrés, no saber quién viene... Eso todo influye al final. En el momento que sepan ya quién está, que ya lo saben, la manera de trabajar, creo que el futbolista se va a sentir mucho más cómodo y también va a dar mucho de sí. Hay muy buenos futbolistas a nivel individual, hay muy buen nivel. La categoría también te va a exigir, va a depender de hasta dónde podamos llegar nosotros para conseguir éxitos porque hay un buen equipo. Se hizo frente a un muy buen equipo y no hay que tener miedo a nadie.

"Tenemos todas las posibilidades del mundo: una ciudad, una afición y un club que nos deja trabajar"

-¿No le frenó saber que el anterior técnico dimitió con el equipo arriba?

-Hombre, yo creo que sorprende a todos, sorprende un poquito todos el hecho de que pase eso. Yo a Andrés lo conozco, es un extraordinario entrenador, un profesional. Es un tío muy serio, no es un cantamañanas. Andrés es un tío que ha estado aquí un año y ha trabajado estupendamente, los resultados están por encima de todo pero cada uno tiene sus problemas, sus historias, sus momentos y yo creo que este es un club en el que hay que estar muy centrado, muy metido por la presión que hay por todo, por los objetivos. Y los motivos personales de cada uno hay que respetarlos. Te extraña, evidentemente, pero cada uno tiene sus motivos. Él hasta donde ha querido contar, ha contado y lógicamente eso hay que respetarlo, no hay que meter nada. Hablabas del club y todo el mundo te hablaba maravillas: del día a día, del vestuario, de todo, y en ese sentido hay que tener tranquilidad, no creo que haya habido ningún problema que se nos vaya del tema. Cada uno tiene su vida y eso hay que respetarlo totalmente.

-'Baja' a Tercera (aunque tiene un ascenso con el Ribadesella a Segunda B) pero esta Tercera es casi una Segunda B...

-Es jodida, sí. A ver qué pasa. El fútbol al final es lo mismo en todos los lados. En Segunda B hay equipos muy buenos pero también este equipo a lo mejor este año en Segunda B puede competir perfectamente con esta plantilla; no vas a pelear posiciones de arriba pero vas a estar peleando. Creo que el fútbol, quitando la Primera División que ya hay otro nivel, en Segunda, Segunda B y Tercera más o menos arriba y abajo es fútbol, al final es fútbol y es lo mismo en todos los lados.

-¿Se queda con el cuerpo técnico actual?

-Vamos a ver, acabo de llegar y lo primero es conocer a la gente. A Bernardo plaza lo conocía, cuando estaba en el Mérida como director deportivo, casualidades de la vida, me quiso firmar para el Mérida y ahora le tengo aquí de ayudante, esto es la vida del fútbol, las vueltas que da. Conocerlos primeros, hablar con ellos a ver la idea que yo tengo de juego y la fidelidad al club y al técnico. Eso para mí en los ayudantes es fundamental más que los conceptos que tengan de fútbol, que sean capaces de ser fieles al técnico y al club, esté el que esté. He hablado con Dani (Aguilar), también lo he conocido, le he explicado la metodología que yo tengo. Los preparadores físicos más jóvenes, más modernos, lo ven un poquito más distinto a como lo vemos, quizá yo lo veo de otra manera pero vamos a llegar a un acuerdo. Dani me parece un profesional extraordinario y creo que se puede adaptar bien al tipo de fútbol que yo quiero, de velocidad, de transiciones rápidas y todo eso. Y con Bernardo hemos estado hablando y lo mismo: lo conozco, vamos a ver. De momento vengo sin nadie, si hay alguna necesidad yo se la transmitiré al presidente y a Edu y todo lo que sea para crecer, fenomenal. Pero de momento, trabajar, conocer a la gente, a los futbolistas, a los técnicos. Ir conociendo a la gente y si al final necesitamos más cosas se las transmitiré a ellos pero de momento no hay nadie más.