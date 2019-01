El Xerez DFC presenta a Khalok y a Antonio Jesús

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, ha presentado a las dos nuevas incorporaciones del club, Abdelhadi Khalok, que ya jugó el pasado lunes en la victoria contra el Utrera teniendo un fulgurante debut provocando el penalti del 2-0; y Antonio Jesús Domínguez Prat, que llega cedido por el Atlético Sanluqueño hasta final de temporada.

El extremo de Conil ha asegurado en su presentación que está "muy contento" tras el debut del lunes contra el Utrera, "me salió un buen partido, pero tengo mucho margen de mejora", ha comentado. "Tenemos un equipo muy bueno para luchar por estar arriba y lograr muchas cosas".

El atacante, procedente del filial del Elche, ha tenido varias ofertas, pero "desde el primer momento en que me ofrecieron venir no tuvimos que pensar en nada más, cuando nos dijeron del interés del Xerez no pensamos en otras posibilidades y decidimos venirnos para acá", señalando que estar cerca de la familia "también ha influido".

El futbolista, que llega libre, ha prometido trabajo para ayudar al club a conseguir los objetivos: "El Xerez es un equipo muy grande y tenemos una afición increíble; estoy muy contento de estar aquí", finalizó.

Khalok "El Xerez es un equipo muy grande y tenemos una afición increíble; estoy muy contento de estar aquí"

Por su parte, Antonio Jesús aterriza en Chapín cedido por el Atlético Sanluqueño hasta final de temporada. Sus primeras palabras ya como jugador azulino han sido para lanzar un mensaje a la afición: "Dentro de cinco meses volveré al Sanluqueño pero quiero dejar tranquila a la afición y en el tiempo que voy a estar aquí lo voy a dar todo por el equipo, voy a intentar ayudar en todo lo posible para conseguir el objetivo", ha dicho.

Al igual que Khalok, tenía varios ofrecimientos para salir cedido en busca de los minutos que no estaba teniendo en el Sanluqueño en Segunda B. "Desde que me llamó mi representante diciéndome que el Xerez era una buena opción no lo dude; dijeran lo que dijeran en el Sanluqueño yo iba a hablar con el presidente y con Ali porque quería venir al Xerez, me parece un club grande con un proyecto muy bueno, con jugadores que podemos ser de lo mejor de Tercera. No es un paso atrás venir de Segunda B a Tercera, al contrario creo que puede ser un paso adelante", expresó.

El jugador de Sanlúcar estuvo en Chapín viendo el partido contra el Utrera y se ha formado una rápida opinión: "Creo que es un equipo que me viene bien porque le gusta jugar al fútbol y a mí me gusta asociarme, me gusta tener el balón y creo que este equipo tiene todas las características para mí".

Antonio Jesús "No es un paso atrás venir de Segunda B a Tercera, al contrario creo que puede ser un paso adelante"

En cuanto a la posición que puede ocupar, afirma que puede hacerlo tanto de mediocentro como en la mediapunta: "Estoy más cómodo de mediocentro pero de mediapunta también me desenvuelvo bien; es más, en el Sanluqueño suelo jugar más de mediapunta porque soy llegador. Ya me iréis viendo", puntualizó.

Antonio Jesús logró con el Sanluqueño el ascenso a Segunda B la temporada pasada. El Xerez DFC lleva un camino similar esta temporada al verdiblanco, que acabó la primera vuelta a seis puntos de la zona de promoción y que tras una gran segunda vuelta logró meterse cuarto y ser, a la postre, el único en subir del Grupo X. Para hacer lo mismo, Antonio Jesús señala que hay que amarrar "sobre todo los partidos de casa. La Tercera División, y sobre todo este año, es muy fuerte y muy complicada, hay campos muy difíciles. El año pasado en el Sanluqueño nos costó mucho meternos entre los cuatro primeros pero yo creo que con el trabajo y la constancia y los jugadores que tenemos no debe haber problemas, trabajaremos para ello".