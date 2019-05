Andrés García Tébar, técnico del Xerez DFC, terminó el encuentro ante Los Barrios decepcionado y enfadado. Se mostró resignado con el empate, lamentó la falta de gol, el no haber estado a la altura de lo que merecía la afición y criticó al Ayuntamiento por no tener el césped de Chapín en el estado que su equipo necesita. Tan molesto estaba que aseguró: "Hemos jugado fuera de casa, un desastre".

–¿Se ha terminado la temporada con este empate?

–No, quedan seis puntos por jugar, aunque hemos dado un paso atrás. Nos costó mucho llegar a depender de nosotros mismos y el parón de Semana Santa no nos ha sentado demasiado bien. El marco del partido era el ideal. Esta afición es la mejor que he visto nunca y no hemos estado a la altura. Lo intentamos hasta el final, tuvimos momentos de buen fútbol y terminamos no sé si con tres o cuatro arietes y con ocho o nueve jugadores dentro del el área. No ha podido ser. No dependemos de nosotros pero en el fútbol pueden acontecer muchas situaciones, estamos a sólo dos puntos, a un partido. Lo mismo que nuestra dinámica ahora no es la deseada, otros la han tenido antes o la pueden tener. Hay muchos enfrentamientos directos. Nosotros vamos a creer, vamos a tener fe y vamos a seguir trabajando. En Écija sí que sólo nos vale ganar. Estamos un poco decepcionados porque queríamos congratularnos con nuestra gente, que ha estado fenomenal.

–¿Cree que el equipo desaprovechó la primera mitad?

–En la segunda parte, y no es una excusa porque no suelo buscarlas nunca, no tenía un cronómetro para mirarlo pero no creo que se hayan disputado más de doce minutos de tiempo real. Ellos han hecho su juego, es un equipo experimentado, que sabe qué es lo que tiene que hacer pero es que no han jugado. Con tantas interrupciones ha sido muy complicado, llegaron las imprecisiones, la angustias, el exceso de ganas. De todos modos, en la primera parte también controlamos, aunque ellos tuvieron la ocasión más clara. Es lo de siempre, nos ha faltado gol.

–¿Por qué ha sido expulsado?

–Es una pregunta que yo me hago, no soy de tener problemas con nadie, tengo ya tanta experiencia que sé que no se cambia nada. Fue en la jugada de Gallardo, en la que entiendo que es falta a favor nuestro que no pita. Le dije, oye te has equivocado y luego, con el cabreo que uno tiene, golpeé la chapa del banquillo. Sé qué no hay nada que hacer y al final me perderé uno o dos partidos, no podré estar cerca de los míos que es lo que todos los entrenadores queremos.

–¿Qué le ha parecido la actuación arbitral?

–No voy a entrar en eso. Lo que sí sé es que los jugadores estaban comentado que ha habido un posible penalti a Álex Colorado en un centro lateral pero no me voy a centrar en eso, no me fijo en eso en demasía.

"Somos un equipo bastante solvente en defensa pero nos está faltando gol"

–¿Qué hay que cambiar para intentar lograr el objetivo?

–Hacer gol. Somos un equipo solvente pero nos está faltando eso. Desde que llegué sólo hemos encajado tres goles y dos han sido penalti y otro en un córner. Ningún equipo nos ha hecho un gol de jugada. No estamos acertados de cara al gol en los últimos encuentros y nos hemos encontrado con la lesión de Gallardo en el peor momento, es nuestro referente. Ha jugado media hora pero, lógicamente, no estaba al cien por cien. Se ha tenido que infiltrar y nunca pensé en sacarle de inicio. Es más, le comenté que ojalá no tuviera que recurrir a él, hubiese sido una buena señal.

–¿Qué buscaba con los cambios en defensa?

–Es fácil. Rodri es un central que tiene una buena salida de balón. Pero es que nosotros jugamos fuera de casa. Nosotros resulta que le ponemos el campo justo lo bien que le viene a Los Barrios y esto no es absolutamente ningún tipo de excusa, es una realidad. Los campos tienen que estar preparados en función de las características de los jugadores que tú tengas. Los Barrios juega directo y le interesaba tener el césped alto. Nosotros tenemos jugadores conductores y dribladores. La premisa era bajar el balón al suelo pero, lamentablemente, eso no ocurre. Nada más, un desastre.