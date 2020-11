La primera plantilla del Xerez DFC ha vuelto este lunes a los entrenamientos en Picadueñas y Pérez Herrera se ha encontrado con una buena noticia. Tanto Oca como Junior han mejorado de los problemas que arrastran desde el partido en el Alfonso Murube ante el Ceuta y los dos comenzarán este martes a trabajar con el resto del grupo.

En estos momentos, el entrenador jerezano aún no sabe si podrá contar con los dos defensas para para el derbi ante el Xerez CD, aunque es más que probable que finalmente los dos futbolistas puedan entrar al menos en la lista de convocados.

Oca, en declaraciones a Canal Sur, ha destacado que "me encuentro bastante mejor en relación a la pasada semana pero a ver cómo van transcurriendo estos días y qué sensaciones tengo. En función de eso, ya veremos. Está claro que no me quiero perder ningún partido y menos uno de este tipo pero también luego es el míster el que decide".

El central jerezano resalta que el encuentro "será intenso y complicado porque tienen un buenel equipo pero en en casa nos tenemos que hacer fuertes y hacer bueno el punto de Ceuta".

El choque admite que es "especial pero en juego lo que hay son tres puntos más. Si los ganamos, genial y si perdemos, no pasa nada, quedarán muchos más en juego. Lo peor de todo es que con la situación que estamos viviendo por la pandemia no podrá estar nuestra afición en la grada y para nosotros es el jugador número doce".