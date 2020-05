Xerez DFC: Sanidad acorta los plazos

El Xerez Deportivo FC podrá entrenar con la plantilla al completo -aunque dividida y separada en grupos- a partir del lunes 8 de junio si la provincia entra en la Fase 3 de la desescalada según la orden ministerial publicada hoy sábado en la que se recogen las nuevas condiciones en las que se desarrollará esta nueva fase. La principal diferencia es que Sanidad acorta los plazos y si antes estaban previstos los entrenamientos con grupos reducidos, ahora esos grupos podrán ejercitarse a la vez hasta un máximo de 20 deportistas.

Hasta la orden ministerial de hoy estaba previsto que a partir del lunes 8 de junio se entrase en la Fase 3 (avanzada) de la desescalada, que permitía 'entrenamiento medio en las ligas no profesionales federadas (grupos reducidos)' durante otras dos semanas. La idea, como en su día se apuntó, es que la primera semana (del 8 al 14 de junio) hubiera grupos de seis futbolistas y la segunda (del 15 al 21 de junio) de ocho jugadores. Eso sí, los grupos no coincidirían entrenando: cuando acabase un grupo, saldría del campo y entraría otro, y así sucesivamente.

Como todas las fases, este régimen se mantendría durante otras dos semanas, por lo que a partir del lunes 22 de junio se entraría ya en la 'nueva normalidad' con la plantilla entrenando al completo sin restricciones.

Pero el control de la pandemia ha avanzado lo suficiente como para que el Ministerio de Sanidad acorte plazos y suavice las restricciones y en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy se detallan las nuevas reglas de los entrenamientos de carácter medio en las ligas no profesionales federadas, es decir, para los equipos de Segunda B y Tercera que disputarán el 'play off' exprés de ascenso, en la última fase de la desescalada. La principal novedad es que si antes todos los futbolistas no coincidían en el campo entrenando, ahora sí podrán hacerlo hasta un máximo de 20 deportistas a la vez.

En la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del Estado de Alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en las 'Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva', su artículo 31 'Entrenamiento medio en ligas no profesionales federadas', tiene los siguientes puntos que afectan al Xerez Deportivo FC: